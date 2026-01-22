Какое удобрение нельзя вносить в почву зимой - совет огородникам

Человек удобряет огород. Фото: Pinterest

Зимой почва находится в состоянии покоя, и не все удобрения способны принести ей пользу в этот период. Одна популярная органическая подкормка, которую огородники часто вносят "про запас", может разрушить структуру земли и навредить будущему урожаю.

Новини.LIVE рассказывает, каким удобрением категорически не стоит подпитывать почву зимой и почему оно не работает в холодный сезон.

Какое удобрение запрещено зимой

Огородники со стажем единодушны: свежий навоз нельзя вносить в мерзлую почву или на снег. Зимой он не усваивается и не улучшает структуру земли, а лишь создает проблемы. Такая подкормка не накапливает питательные вещества, а наоборот — истощает почву до начала весенних работ.

Почему навоз вредит почве зимой

Основные риски такой подкормки:

азот не перерабатывается и вымывается или выветривается;

весной навоз может сжечь корни молодых растений;

в почву попадают семена сорняков и личинки вредителей.

В результате земля теряет питательность, а растения — защиту.

Когда навоз действительно полезен

Свежий навоз следует вносить лишь:

осенью под перекопку;

после компостирования;

или весной, но хорошо перепревший.

Тогда органика работает на плодородие, а не разрушает его.

