Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не спешите с этим удобрением зимой — почва пострадает

Не спешите с этим удобрением зимой — почва пострадает

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 06:59
Какое удобрение нельзя вносить в почву зимой - совет огородникам
Человек удобряет огород. Фото: Pinterest

Зимой почва находится в состоянии покоя, и не все удобрения способны принести ей пользу в этот период. Одна популярная органическая подкормка, которую огородники часто вносят "про запас", может разрушить структуру земли и навредить будущему урожаю.

Новини.LIVE рассказывает, каким удобрением категорически не стоит подпитывать почву зимой и почему оно не работает в холодный сезон.

Реклама
Читайте также:

Какое удобрение запрещено зимой

Огородники со стажем единодушны: свежий навоз нельзя вносить в мерзлую почву или на снег. Зимой он не усваивается и не улучшает структуру земли, а лишь создает проблемы. Такая подкормка не накапливает питательные вещества, а наоборот — истощает почву до начала весенних работ.

Почему навоз вредит почве зимой

Основные риски такой подкормки:

  • азот не перерабатывается и вымывается или выветривается;
  • весной навоз может сжечь корни молодых растений;
  • в почву попадают семена сорняков и личинки вредителей.

В результате земля теряет питательность, а растения — защиту.

Когда навоз действительно полезен

Свежий навоз следует вносить лишь:

  • осенью под перекопку;
  • после компостирования;
  • или весной, но хорошо перепревший.

Тогда органика работает на плодородие, а не разрушает его.

Мы уже писали о том, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.

Ранее объясняли то, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Подробнее рассказывали о том, как правильно использовать картон на участке и какие задачи он помогает решить.

растения зима удобрения советы вред эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации