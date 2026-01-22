Какое удобрение нельзя вносить в почву зимой - совет огородникам

Не спешите с этим удобрением зимой — почва пострадает
Зимой почва находится в состоянии покоя, и не все удобрения способны принести ей пользу в этот период. Одна популярная органическая подкормка, которую огородники часто вносят "про запас", может разрушить структуру земли и навредить будущему урожаю.
Какое удобрение запрещено зимой
Огородники со стажем единодушны: свежий навоз нельзя вносить в мерзлую почву или на снег. Зимой он не усваивается и не улучшает структуру земли, а лишь создает проблемы. Такая подкормка не накапливает питательные вещества, а наоборот — истощает почву до начала весенних работ.
Почему навоз вредит почве зимой
Основные риски такой подкормки:
- азот не перерабатывается и вымывается или выветривается;
- весной навоз может сжечь корни молодых растений;
- в почву попадают семена сорняков и личинки вредителей.
В результате земля теряет питательность, а растения — защиту.
Когда навоз действительно полезен
Свежий навоз следует вносить лишь:
- осенью под перекопку;
- после компостирования;
- или весной, но хорошо перепревший.
Тогда органика работает на плодородие, а не разрушает его.
