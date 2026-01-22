Яке добриво не можна вносити в ґрунт взимку - порада городникам

Людина удобрює город. Фото: Pinterest

Взимку ґрунт перебуває у стані спокою, і не всі добрива здатні принести йому користь у цей період. Одна популярна органічна підживка, яку городники часто вносять "про запас", може зруйнувати структуру землі та нашкодити майбутньому врожаю.

Новини.LIVE розповідає, яким добривом категорично не варто підживлювати ґрунт взимку та чому воно не працює в холодний сезон.

Реклама

Читайте також:

Яке добриво заборонено взимку

Городники зі стажем одностайні: свіжий гній не можна вносити в мерзлий ґрунт або на сніг. Узимку він не засвоюється і не покращує структуру землі, а лише створює проблеми. Таке підживлення не накопичує поживні речовини, а навпаки — виснажує ґрунт до початку весняних робіт.

Чому гній шкодить ґрунту взимку

Основні ризики такого підживлення:

азот не переробляється і вимивається або вивітрюється;

навесні гній може спалити коріння молодих рослин;

у ґрунт потрапляють насіння бур’янів і личинки шкідників.

У результаті земля втрачає поживність, а рослини — захист.

Коли гній справді корисний

Свіжий гній варто вносити лише:

восени під перекопування;

після компостування;

або навесні, але добре перепрілий.

Тоді органіка працює на родючість, а не руйнує її.

Ми вже писали про те, як підживити фіалку взимку для стабільного цвітіння.

Раніше пояснювали те, як використовувати цибулеве лушпиння вдома і в саду.

Детальніше розповідали про те, як правильно використовувати картон на ділянці та які завдання він допомагає вирішити.