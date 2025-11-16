Почему нельзя сажать озимый лук и чеснок в один день - главные причины и сроки посадки

Человек сажает лук. Фото: GartenFlora

Агрономы советуют не сажать озимый лук и чеснок в один день, ведь это снижает их силу и урожайность. Есть две ключевые причины, почему правильный разрыв во времени гарантирует здоровые растения.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут получить лучший урожай.

Различные требования к почве

Чеснок высаживают глубже.

Лук укореняется в более легком верхнем слое.

Разная глубина требует разной подготовки почвы.

Если сажать в один день, почву готовят одинаково, и это ухудшает условия для обеих культур, снижая урожайность и качество.

Другой темп прорастания

Лук быстро выбрасывает перья и требует более долгой адаптации.

Чеснок формирует зубки и требует стабильной среды.

Одновременная посадка создает лишний стресс и риск болезней.

Как правильно сделать

Сажайте лук и чеснок с разницей 5-10 дней.

Давайте каждой культуре отдельный период адаптации.

Поддерживайте оптимальную влажность перед посадкой.

Так ты получишь сильные ростки, равномерное развитие и стабильный, качественный урожай лука и чеснока.

