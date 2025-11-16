Видео
Україна
Видео

Не сажай лук и чеснок в один день — важные причины

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 01:12
обновлено: 22:29
Почему нельзя сажать озимый лук и чеснок в один день - главные причины и сроки посадки
Человек сажает лук. Фото: GartenFlora

Агрономы советуют не сажать озимый лук и чеснок в один день, ведь это снижает их силу и урожайность. Есть две ключевые причины, почему правильный разрыв во времени гарантирует здоровые растения.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут получить лучший урожай.

Различные требования к почве

  • Чеснок высаживают глубже.
  • Лук укореняется в более легком верхнем слое.
  • Разная глубина требует разной подготовки почвы.

Если сажать в один день, почву готовят одинаково, и это ухудшает условия для обеих культур, снижая урожайность и качество.

Другой темп прорастания

  • Лук быстро выбрасывает перья и требует более долгой адаптации.
  • Чеснок формирует зубки и требует стабильной среды.
  • Одновременная посадка создает лишний стресс и риск болезней.

Как правильно сделать

  • Сажайте лук и чеснок с разницей 5-10 дней.
  • Давайте каждой культуре отдельный период адаптации.
  • Поддерживайте оптимальную влажность перед посадкой.

Так ты получишь сильные ростки, равномерное развитие и стабильный, качественный урожай лука и чеснока.

урожай советы огород сад лук чеснок
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
