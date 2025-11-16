Чому не можна садити озиму цибулю і часник в один день - головні причини та строки посадки

Людина садить цибулю. Фото: GartenFlora

Агрономи радять не садити озиму цибулю й часник в один день, адже це знижує їхню силу та врожайність. Є дві ключові причини, чому правильний розрив у часі гарантує здорові рослини.

Різні вимоги до ґрунту

Часник висаджують глибше.

Цибуля вкорінюється у легшому верхньому шарі.

Різна глибина потребує різної підготовки ґрунту.

Якщо садити в один день, ґрунт готують однаково, і це погіршує умови для обох культур, знижуючи врожайність та якість.

Інший темп проростання

Цибуля швидко викидає пір’я та потребує довшої адаптації.

Часник формує зубки й потребує стабільного середовища.

Одночасна посадка створює зайвий стрес і ризик хвороб.

Як правильно зробити

Садіть цибулю й часник з різницею 5-10 днів.

Давайте кожній культурі окремий період адаптації.

Підтримуйте оптимальну вологість перед посадкою.

Так ти отримаєш сильні паростки, рівномірний розвиток і стабільний, якісний урожай цибулі та часнику.

