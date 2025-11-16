Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не саджай цибулю й часник в один день — важливі причини

Не саджай цибулю й часник в один день — важливі причини

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 01:12
Оновлено: 22:29
Чому не можна садити озиму цибулю і часник в один день - головні причини та строки посадки
Людина садить цибулю. Фото: GartenFlora

Агрономи радять не садити озиму цибулю й часник в один день, адже це знижує їхню силу та врожайність. Є дві ключові причини, чому правильний розрив у часі гарантує здорові рослини.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть отримати кращий урожай.

Реклама
Читайте також:

Різні вимоги до ґрунту

  • Часник висаджують глибше.
  • Цибуля вкорінюється у легшому верхньому шарі.
  • Різна глибина потребує різної підготовки ґрунту.

Якщо садити в один день, ґрунт готують однаково, і це погіршує умови для обох культур, знижуючи врожайність та якість.

Інший темп проростання

  • Цибуля швидко викидає пір’я та потребує довшої адаптації.
  • Часник формує зубки й потребує стабільного середовища.
  • Одночасна посадка створює зайвий стрес і ризик хвороб.

Як правильно зробити

  • Садіть цибулю й часник з різницею 5-10 днів.
  • Давайте кожній культурі окремий період адаптації.
  • Підтримуйте оптимальну вологість перед посадкою.

Так ти отримаєш сильні паростки, рівномірний розвиток і стабільний, якісний урожай цибулі та часнику.

Ми вже писали про те, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи.

Раніше повідомлялося про те, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени.

Також ми пояснювали те, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.

врожай поради город сад цибуля часник
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації