Как правильно хранить грецкие орехи - 3 способа без горечи и плесени

Не порть орехи — три ошибки в хранении, которых стоит избегать
Грецкие орехи — ценный источник витаминов и полезных жиров, но из-за неправильного хранения они быстро портятся. Высокая влажность и тепло приводят к появлению плесени и горечи. Чтобы орехи оставались вкусными и безопасными, важно знать несколько простых правил.
Основные правила
Для долгого хранения выбирайте прохладное, сухое место без доступа света. Лучше всего — холодильник или морозилка. Так вы избежите окисления и появления неприятного запаха.
При комнатной температуре
- Храните очищенные орехи в герметичном контейнере или стеклянной банке.
- Добавьте лавровый лист — он отпугивает насекомых и предотвращает плесень.
- Держите подальше от влаги и тепла.
- Такой способ подойдет лишь для короткого срока — до нескольких месяцев.
В холодильнике
Положите орехи в контейнер с крышкой или в плотный пакет. Холод замедляет окисление, поэтому ядра останутся свежими до зимы. Главное — не держите их рядом с продуктами, имеющими сильный запах.
В морозилке
Самый эффективный вариант для хранения до года. Разделите орехи на порции и положите в герметичные пакеты. Перед заморозкой орехи можно немного подсушить в духовке — это удалит лишнюю влагу и обеззаразит их.
