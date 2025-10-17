Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не порть орехи — три ошибки в хранении, которых стоит избегать

Не порть орехи — три ошибки в хранении, которых стоит избегать

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 02:50
обновлено: 02:50
Как правильно хранить грецкие орехи - 3 способа без горечи и плесени
Грецкие орехи в стеклянной банке. Фото: Pexels

Грецкие орехи — ценный источник витаминов и полезных жиров, но из-за неправильного хранения они быстро портятся. Высокая влажность и тепло приводят к появлению плесени и горечи. Чтобы орехи оставались вкусными и безопасными, важно знать несколько простых правил.

Новини.LIVE рассказывает, как продлить свежесть орехов и избежать потери вкуса.

Реклама
Читайте также:

Основные правила

Для долгого хранения выбирайте прохладное, сухое место без доступа света. Лучше всего — холодильник или морозилка. Так вы избежите окисления и появления неприятного запаха.

При комнатной температуре

  • Храните очищенные орехи в герметичном контейнере или стеклянной банке.
  • Добавьте лавровый лист — он отпугивает насекомых и предотвращает плесень.
  • Держите подальше от влаги и тепла.
  • Такой способ подойдет лишь для короткого срока — до нескольких месяцев.

В холодильнике

Положите орехи в контейнер с крышкой или в плотный пакет. Холод замедляет окисление, поэтому ядра останутся свежими до зимы. Главное — не держите их рядом с продуктами, имеющими сильный запах.

В морозилке

Самый эффективный вариант для хранения до года. Разделите орехи на порции и положите в герметичные пакеты. Перед заморозкой орехи можно немного подсушить в духовке — это удалит лишнюю влагу и обеззаразит их.

Мы уже писали о том, как отмыть руки после чистки молодых орехов.

Ранее сообщалось о том, как правильно использовать опавшие листья ореха.

Также мы объясняли то, как легко расколоть орехи, чтобы ядра остались целыми.

деревья советы эффективные способы грецкие орехи хранение дома
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации