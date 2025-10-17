Как правильно хранить грецкие орехи - 3 способа без горечи и плесени

Грецкие орехи в стеклянной банке. Фото: Pexels

Грецкие орехи — ценный источник витаминов и полезных жиров, но из-за неправильного хранения они быстро портятся. Высокая влажность и тепло приводят к появлению плесени и горечи. Чтобы орехи оставались вкусными и безопасными, важно знать несколько простых правил.

Новини.LIVE рассказывает, как продлить свежесть орехов и избежать потери вкуса.

Основные правила

Для долгого хранения выбирайте прохладное, сухое место без доступа света. Лучше всего — холодильник или морозилка. Так вы избежите окисления и появления неприятного запаха.

При комнатной температуре

Храните очищенные орехи в герметичном контейнере или стеклянной банке.

Добавьте лавровый лист — он отпугивает насекомых и предотвращает плесень.

Держите подальше от влаги и тепла.

Такой способ подойдет лишь для короткого срока — до нескольких месяцев.

В холодильнике

Положите орехи в контейнер с крышкой или в плотный пакет. Холод замедляет окисление, поэтому ядра останутся свежими до зимы. Главное — не держите их рядом с продуктами, имеющими сильный запах.

В морозилке

Самый эффективный вариант для хранения до года. Разделите орехи на порции и положите в герметичные пакеты. Перед заморозкой орехи можно немного подсушить в духовке — это удалит лишнюю влагу и обеззаразит их.

