Як правильно зберігати волоські горіхи - 3 способи без гіркоти й плісняви

Волоські горіхи — цінне джерело вітамінів і корисних жирів, але через неправильне зберігання вони швидко псуються. Висока вологість і тепло призводять до появи цвілі та гіркоти. Щоб горіхи залишалися смачними й безпечними, важливо знати кілька простих правил.

Основні правила

Для довгого зберігання обирайте прохолодне, сухе місце без доступу світла. Найкраще — холодильник або морозилка. Так ви уникнете окислення й появи неприємного запаху.

При кімнатній температурі

Зберігайте очищені горіхи у герметичному контейнері або скляній банці.

Додайте лавровий лист — він відлякує комах і запобігає плісняві.

Тримайте подалі від вологи та тепла.

Такий спосіб підійде лише для короткого терміну — до кількох місяців.

У холодильнику

Покладіть горіхи в контейнер із кришкою або в щільний пакет. Холод сповільнює окислення, тому ядра залишаться свіжими до зими. Головне — не тримайте їх поряд із продуктами, що мають сильний запах.

У морозилці

Найефективніший варіант для зберігання до року. Розділіть горіхи на порції й покладіть у герметичні пакети. Перед заморожуванням горіхи можна трохи підсушити в духовці — це видалить зайву вологу й знезаразить їх.

