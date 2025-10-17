Відео
Україна
Не псуй горіхи — три помилки у зберіганні, яких варто уникати

Не псуй горіхи — три помилки у зберіганні, яких варто уникати

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 02:50
Оновлено: 02:50
Як правильно зберігати волоські горіхи - 3 способи без гіркоти й плісняви
Волоські горіхи у скляній банці. Фото: Pexels

Волоські горіхи — цінне джерело вітамінів і корисних жирів, але через неправильне зберігання вони швидко псуються. Висока вологість і тепло призводять до появи цвілі та гіркоти. Щоб горіхи залишалися смачними й безпечними, важливо знати кілька простих правил.

Новини.LIVE розповідає, як подовжити свіжість горіхів та уникнути втрати смаку.

Основні правила

Основні правила

Для довгого зберігання обирайте прохолодне, сухе місце без доступу світла. Найкраще — холодильник або морозилка. Так ви уникнете окислення й появи неприємного запаху.

При кімнатній температурі

  • Зберігайте очищені горіхи у герметичному контейнері або скляній банці.
  • Додайте лавровий лист — він відлякує комах і запобігає плісняві.
  • Тримайте подалі від вологи та тепла.
  • Такий спосіб підійде лише для короткого терміну — до кількох місяців.

У холодильнику

Покладіть горіхи в контейнер із кришкою або в щільний пакет. Холод сповільнює окислення, тому ядра залишаться свіжими до зими. Головне — не тримайте їх поряд із продуктами, що мають сильний запах.

У морозилці

Найефективніший варіант для зберігання до року. Розділіть горіхи на порції й покладіть у герметичні пакети. Перед заморожуванням горіхи можна трохи підсушити в духовці — це видалить зайву вологу й знезаразить їх.

Ми вже писали про те, як відмити руки після чищення молодих горіхів.

Раніше повідомлялося про те, як правильно використовувати опале листя горіха.

Також ми пояснювали те, як легко розколоти горіхи, щоб ядра залишилися цілими.

дерева поради ефективні способи волоські горіхи зберігання вдома
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
