Видео

Не спешите с обрезкой — как подготовить клематис к зиме

Дата публикации 27 октября 2025 16:54
обновлено: 14:38
Как обрезать клематис осенью и подготовить к зиме - советы садоводам
Клематис растет в саду. Фото: Freepik

Осенняя обрезка клематисов — ключ к здоровым побегам и обильному цветению весной. Рассказываем, когда и как правильно обрезать разные группы клематисов, чтобы не испортить куст.

Новини.LIVE делится простыми советами для садоводов, которые хотят видеть свой клематис в полной красе.

Читайте также:

Легкое формирование

К этой группе относятся княжики, горные и тангутские клематисы. Они цветут на побегах прошлого года, поэтому осенью обрезать нужно очень осторожно.

  • Подрезайте ветви лишь на 15-20 см от верхушки.
  • Удаляйте засохшие, больные или поломанные побеги, чтобы куст не тратил силы зря.
  • После обрезки желательно замульчировать корни и легко окучить основание.

Двукратное цветение

Клематисы Флорида, Ланугиноза, Патенс радуют двумя волнами цветов — весной и летом. Поэтому и обрезку делают в два этапа.

  • После первого цветения — укорачивание на треть от длины побега.
  • Осенью — обрезка наполовину, оставляя несколько почек над землей.

Так растение сохраняет баланс между старыми и новыми побегами, что гарантирует пышное цветение в следующем сезоне.

Радикальная обрезка

Сорта Жакмана, Витицела, восточные и разнолистные клематисы формируют цветы только на молодых побегах текущего года.

  • Осенью такие кусты обрезают полностью, оставляя пеньки 10-15 см высотой.
  • Перед морозами прикройте корневую зону торфом, листьями или агроволокном, чтобы защитить от вымерзания.

Мы уже писали о том, как переработать садовые отходы с пользой для почвы и хозяйства.

Ранее объясняли то, какие сидераты считаются вредными для огорода и почему они могут испортить почву.

Подробнее рассказывали о том, как правильно использовать скошенную траву для мульчирования.

цветы советы сад эффективные способы обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
