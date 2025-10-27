Как обрезать клематис осенью и подготовить к зиме - советы садоводам

Клематис растет в саду. Фото: Freepik

Осенняя обрезка клематисов — ключ к здоровым побегам и обильному цветению весной. Рассказываем, когда и как правильно обрезать разные группы клематисов, чтобы не испортить куст.

Новини.LIVE делится простыми советами для садоводов, которые хотят видеть свой клематис в полной красе.

Легкое формирование

К этой группе относятся княжики, горные и тангутские клематисы. Они цветут на побегах прошлого года, поэтому осенью обрезать нужно очень осторожно.

Подрезайте ветви лишь на 15-20 см от верхушки.

Удаляйте засохшие, больные или поломанные побеги, чтобы куст не тратил силы зря.

После обрезки желательно замульчировать корни и легко окучить основание.

Двукратное цветение

Клематисы Флорида, Ланугиноза, Патенс радуют двумя волнами цветов — весной и летом. Поэтому и обрезку делают в два этапа.

После первого цветения — укорачивание на треть от длины побега.

Осенью — обрезка наполовину, оставляя несколько почек над землей.

Так растение сохраняет баланс между старыми и новыми побегами, что гарантирует пышное цветение в следующем сезоне.

Радикальная обрезка

Сорта Жакмана, Витицела, восточные и разнолистные клематисы формируют цветы только на молодых побегах текущего года.

Осенью такие кусты обрезают полностью, оставляя пеньки 10-15 см высотой.

Перед морозами прикройте корневую зону торфом, листьями или агроволокном, чтобы защитить от вымерзания.

