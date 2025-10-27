Как обрезать клематис осенью и подготовить к зиме - советы садоводам

Не спешите с обрезкой — как подготовить клематис к зиме
Осенняя обрезка клематисов — ключ к здоровым побегам и обильному цветению весной. Рассказываем, когда и как правильно обрезать разные группы клематисов, чтобы не испортить куст.
Легкое формирование
К этой группе относятся княжики, горные и тангутские клематисы. Они цветут на побегах прошлого года, поэтому осенью обрезать нужно очень осторожно.
- Подрезайте ветви лишь на 15-20 см от верхушки.
- Удаляйте засохшие, больные или поломанные побеги, чтобы куст не тратил силы зря.
- После обрезки желательно замульчировать корни и легко окучить основание.
Двукратное цветение
Клематисы Флорида, Ланугиноза, Патенс радуют двумя волнами цветов — весной и летом. Поэтому и обрезку делают в два этапа.
- После первого цветения — укорачивание на треть от длины побега.
- Осенью — обрезка наполовину, оставляя несколько почек над землей.
Так растение сохраняет баланс между старыми и новыми побегами, что гарантирует пышное цветение в следующем сезоне.
Радикальная обрезка
Сорта Жакмана, Витицела, восточные и разнолистные клематисы формируют цветы только на молодых побегах текущего года.
- Осенью такие кусты обрезают полностью, оставляя пеньки 10-15 см высотой.
- Перед морозами прикройте корневую зону торфом, листьями или агроволокном, чтобы защитить от вымерзания.
