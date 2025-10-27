Відео
Україна
Не поспішайте з обрізкою — як підготувати клематис до зими

Не поспішайте з обрізкою — як підготувати клематис до зими


Дата публікації: 27 жовтня 2025 16:54
Оновлено: 14:38
Як обрізати клематис восени і підготувати до зими - поради садівникам
Клематис росте у саду. Фото: Freepik

Осіння обрізка клематисів — ключ до здорових пагонів і рясного цвітіння навесні. Розповідаємо, коли та як правильно обрізати різні групи клематисів, щоб не зіпсувати кущ.

Новини.LIVE ділиться простими порадами для садівників, які хочуть бачити свій клематис у повній красі.

Читайте також:

Легке формування

До цієї групи належать княжики, гірські та тангутські клематиси. Вони цвітуть на пагонах минулого року, тому восени обрізати потрібно дуже обережно.

  • Підрізайте гілки лише на 15-20 см від верхівки.
  • Видаляйте засохлі, хворі або поламані пагони, щоб кущ не витрачав сили дарма.
  • Після обрізки бажано замульчувати коріння та легко підгорнути основу.

Дворазове цвітіння

Клематиси Флорида, Ланугіноза, Патенс радують двома хвилями квітів — навесні та влітку. Тому й обрізку роблять у два етапи.

  • Після першого цвітіння — скорочення на третину від довжини пагона.
  • Восени — обрізання наполовину, залишаючи кілька бруньок над землею.

Так рослина зберігає баланс між старими й новими пагонами, що гарантує пишне цвітіння наступного сезону.

Радикальна обрізка

Сорти Жакмана, Вітіцела, східні та різнолисті клематиси формують квіти тільки на молодих пагонах поточного року.

  • Восени такі кущі обрізають повністю, залишаючи пеньки 10-15 см заввишки.
  • Перед морозами прикрийте кореневу зону торфом, листям або агроволокном, щоб захистити від вимерзання.

Ми вже писали про те, як переробити садові відходи з користю для ґрунту та господарства.

Раніше пояснювали те, які сидерати вважаються шкідливими для городу й чому вони можуть зіпсувати ґрунт.

Детальніше розповідали про те, як правильно використовувати скошену траву для мульчування.

квіти поради сад ефективні способи обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
