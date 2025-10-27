Як обрізати клематис восени і підготувати до зими - поради садівникам

Клематис росте у саду. Фото: Freepik

Осіння обрізка клематисів — ключ до здорових пагонів і рясного цвітіння навесні. Розповідаємо, коли та як правильно обрізати різні групи клематисів, щоб не зіпсувати кущ.

Новини.LIVE ділиться простими порадами для садівників, які хочуть бачити свій клематис у повній красі.

Легке формування

До цієї групи належать княжики, гірські та тангутські клематиси. Вони цвітуть на пагонах минулого року, тому восени обрізати потрібно дуже обережно.

Підрізайте гілки лише на 15-20 см від верхівки.

Видаляйте засохлі, хворі або поламані пагони, щоб кущ не витрачав сили дарма.

Після обрізки бажано замульчувати коріння та легко підгорнути основу.

Дворазове цвітіння

Клематиси Флорида, Ланугіноза, Патенс радують двома хвилями квітів — навесні та влітку. Тому й обрізку роблять у два етапи.

Після першого цвітіння — скорочення на третину від довжини пагона.

Восени — обрізання наполовину, залишаючи кілька бруньок над землею.

Так рослина зберігає баланс між старими й новими пагонами, що гарантує пишне цвітіння наступного сезону.

Радикальна обрізка

Сорти Жакмана, Вітіцела, східні та різнолисті клематиси формують квіти тільки на молодих пагонах поточного року.

Восени такі кущі обрізають повністю, залишаючи пеньки 10-15 см заввишки.

Перед морозами прикрийте кореневу зону торфом, листям або агроволокном, щоб захистити від вимерзання.

