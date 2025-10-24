Почему нельзя обрезать вишню осенью – советы агрономов, чтобы не уничтожить дерево

Человек обрезает дерево. Фото: Pinterest

Многие дачники ошибаются, обрезая вишню осенью — именно это может стать причиной гибели дерева. Из-за холода и замедленного сокодвижения свежие срезы не заживают и становятся воротами для инфекций.

Новини.LIVE рассказывает, почему осенняя обрезка вишни — серьезная ошибка, какие риски она несет и когда на самом деле стоит браться за секатор.

Почему нельзя обрезать вишню осенью

После обрезки перед зимой раны не успевают затянуться, и дерево теряет защитные свойства. В этот период сокодвижение замедлено, поэтому ткани не восстанавливаются, а срезы остаются открытыми для грибков и морозов. В результате — морозобоины, гниение, потеря урожайности и даже гибель молодых саженцев.

Что можно делать осенью

Осенью допустимо лишь:

удалять сухие или поврежденные ветки, которые могут сломаться под снегом;

зачищать старые срезы и обрабатывать их садовым варом;

проводить легкое санитарное прореживание, если нужно улучшить освещенность.

Все свежие срезы обязательно нужно замазать садовым варом или пастой РанНет, чтобы избежать обморожения и заражения.

Когда лучше проводить обрезку

Оптимальное время для формирования кроны — ранняя весна, когда еще не началось активное почкование. Легкое прореживание можно делать после сбора урожая летом, чтобы улучшить доступ света к ветвям. Так вы сохраните здоровье, морозостойкость и урожайность вишни на долгие годы.

