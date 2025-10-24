Відео
Головна Дім та город Не обрізайте вишню восени — можете втратити весь урожай

Не обрізайте вишню восени — можете втратити весь урожай

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:58
Оновлено: 17:57
Чому не можна обрізати вишню восени - поради агрономів, щоб не знищити дерево
Людина обрізає дерево. Фото: Pinterest

Багато дачників помиляються, обрізаючи вишню восени — саме це може стати причиною загибелі дерева. Через холод і уповільнений сокорух свіжі зрізи не загоюються й стають воротами для інфекцій.

Новини.LIVE розповідає, чому осіння обрізка вишні — серйозна помилка, які ризики вона несе та коли насправді варто братися за секатор.

Чому не можна обрізати вишню восени

Після обрізки перед зимою рани не встигають затягнутися, і дерево втрачає захисні властивості. У цей період сокорух уповільнений, тому тканини не відновлюються, а зрізи залишаються відкритими для грибків і морозів. У результаті — морозобоїни, гниття, втрата врожайності й навіть загибель молодих саджанців.

Що можна робити восени

Восени допустимо лише:

  • видаляти сухі або пошкоджені гілки, які можуть зламатися під снігом;
  • зачищати старі зрізи та обробляти їх садовим варом;
  • проводити легке санітарне прорідження, якщо потрібно покращити освітленість.

Усі свіжі зрізи обов’язково потрібно замазати садовим варом або пастою РанНет, щоб уникнути обмороження та зараження.

Коли краще проводити обрізку

Оптимальний час для формування крони — рання весна, коли ще не почалося активне брунькування. Легке прорідження можна робити після збору врожаю влітку, щоб покращити доступ світла до гілок. Так ви збережете здоров’я, морозостійкість і врожайність вишні на довгі роки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
