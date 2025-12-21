Когда обрезать елку - правильное время и правила ухода

Не испортите дерево — когда обрезать елку без вреда
Елка остается зеленой весь год, поэтому многие ошибаются со временем обрезки. Рассказываем, когда и как правильно обрезать елку, чтобы она росла пышной и здоровой.
Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за хвойными деревьями на даче и в саду.
Когда можно обрезать елку
Лучшее время для обрезки елки — поздняя осень или ранняя весна. Именно в этот период дерево находится в состоянии покоя, поэтому легче переносит вмешательство.
- Допустимо обрезать до наступления сильных морозов.
- Весной — до начала активного роста побегов.
Не рекомендуется обрезать летом и во время морозов.
Нужно ли вообще обрезать елку
Обрезка елки — не только допустима, но и полезна. Процедура помогает сформировать хорошую крону и предотвратить хаотичный рост ветвей.
Преимущества обрезки:
- формирование ровной и пышной формы;
- улучшение доступа света к ветвям;
- профилактика заболеваний.
Как правильно обрезать елку
Чтобы не навредить дереву, важно придерживаться базовых правил:
- начинайте обрезку с верхушки, постепенно двигаясь вниз;
- делайте срез под углом 45° над почкой или узлом;
- не удаляйте более 30% веток за один раз;
- сохраняйте естественную форму елки.
Соблюдение этих рекомендаций поможет елке оставаться здоровой и декоративной много лет.
Мы уже писали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.
Ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.
Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.
Читайте Новини.LIVE!