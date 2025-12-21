Когда обрезать елку - правильное время и правила ухода

Женщина подрезает хвою в саду. Фото: iStockphoto

Елка остается зеленой весь год, поэтому многие ошибаются со временем обрезки. Рассказываем, когда и как правильно обрезать елку, чтобы она росла пышной и здоровой.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за хвойными деревьями на даче и в саду.

Реклама

Читайте также:

Когда можно обрезать елку

Лучшее время для обрезки елки — поздняя осень или ранняя весна. Именно в этот период дерево находится в состоянии покоя, поэтому легче переносит вмешательство.

Допустимо обрезать до наступления сильных морозов.

Весной — до начала активного роста побегов.

Не рекомендуется обрезать летом и во время морозов.

Нужно ли вообще обрезать елку

Обрезка елки — не только допустима, но и полезна. Процедура помогает сформировать хорошую крону и предотвратить хаотичный рост ветвей.

Преимущества обрезки:

формирование ровной и пышной формы;

улучшение доступа света к ветвям;

профилактика заболеваний.

Как правильно обрезать елку

Чтобы не навредить дереву, важно придерживаться базовых правил:

начинайте обрезку с верхушки, постепенно двигаясь вниз;

делайте срез под углом 45° над почкой или узлом;

не удаляйте более 30% веток за один раз;

сохраняйте естественную форму елки.

Соблюдение этих рекомендаций поможет елке оставаться здоровой и декоративной много лет.

Мы уже писали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

Ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.