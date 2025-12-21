Видео
Главная Дом и огород Не испортите дерево — когда обрезать елку без вреда

Не испортите дерево — когда обрезать елку без вреда

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 09:01
Когда обрезать елку - правильное время и правила ухода
Женщина подрезает хвою в саду. Фото: iStockphoto

Елка остается зеленой весь год, поэтому многие ошибаются со временем обрезки. Рассказываем, когда и как правильно обрезать елку, чтобы она росла пышной и здоровой.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за хвойными деревьями на даче и в саду.

Когда можно обрезать елку

Лучшее время для обрезки елки — поздняя осень или ранняя весна. Именно в этот период дерево находится в состоянии покоя, поэтому легче переносит вмешательство.

  • Допустимо обрезать до наступления сильных морозов.
  • Весной — до начала активного роста побегов.

Не рекомендуется обрезать летом и во время морозов.

Нужно ли вообще обрезать елку

Обрезка елки — не только допустима, но и полезна. Процедура помогает сформировать хорошую крону и предотвратить хаотичный рост ветвей.

Преимущества обрезки:

  • формирование ровной и пышной формы;
  • улучшение доступа света к ветвям;
  • профилактика заболеваний.

Как правильно обрезать елку

Чтобы не навредить дереву, важно придерживаться базовых правил:

  • начинайте обрезку с верхушки, постепенно двигаясь вниз;
  • делайте срез под углом 45° над почкой или узлом;
  • не удаляйте более 30% веток за один раз;
  • сохраняйте естественную форму елки.

Соблюдение этих рекомендаций поможет елке оставаться здоровой и декоративной много лет.

деревья Елка советы огород сад обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
