Головна Дім та город Не зіпсуйте дерево — коли обрізати ялинку без шкоди

Не зіпсуйте дерево — коли обрізати ялинку без шкоди

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 09:01
Коли обрізати ялинку - правильний час і правила догляду
Жінка підрізає хвою в саду. Фото: iStockphoto

Ялинка залишається зеленою весь рік, тому багато хто помиляється з часом обрізання. Розповідаємо, коли і як правильно обрізати ялинку, щоб вона росла пишною та здоровою.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за хвойними деревами на дачі та в саду.

Коли можна обрізати ялинку

Найкращий час для обрізання ялинки — пізня осінь або рання весна. Саме в цей період дерево перебуває у стані спокою, тому легше переносить втручання.

  • Допустимо обрізати до настання сильних морозів.
  • Навесні — до початку активного росту пагонів.

Не рекомендується обрізати влітку та під час морозів

Чи потрібно взагалі обрізати ялинку

Обрізання ялинки — не лише допустиме, а й корисне. Процедура допомагає сформувати гарну крону та запобігти хаотичному росту гілок.

Переваги обрізання:

  • формування рівної та пишної форми;
  • покращення доступу світла до гілок;
  • профілактика захворювань.

Як правильно обрізати ялинку

Щоб не нашкодити дереву, важливо дотримуватися базових правил:

  • починайте обрізання з верхівки, поступово рухаючись вниз;
  • робіть зріз під кутом 45° над брунькою або вузлом;
  • не видаляйте більше 30% гілок за один раз;
  • зберігайте природну форму ялинки.

Дотримання цих рекомендацій допоможе ялинці залишатися здоровою та декоративною багато років.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
