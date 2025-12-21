Коли обрізати ялинку - правильний час і правила догляду

Жінка підрізає хвою в саду. Фото: iStockphoto

Ялинка залишається зеленою весь рік, тому багато хто помиляється з часом обрізання. Розповідаємо, коли і як правильно обрізати ялинку, щоб вона росла пишною та здоровою.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за хвойними деревами на дачі та в саду.

Реклама

Читайте також:

Коли можна обрізати ялинку

Найкращий час для обрізання ялинки — пізня осінь або рання весна. Саме в цей період дерево перебуває у стані спокою, тому легше переносить втручання.

Допустимо обрізати до настання сильних морозів.

Навесні — до початку активного росту пагонів.

Не рекомендується обрізати влітку та під час морозів

Чи потрібно взагалі обрізати ялинку

Обрізання ялинки — не лише допустиме, а й корисне. Процедура допомагає сформувати гарну крону та запобігти хаотичному росту гілок.

Переваги обрізання:

формування рівної та пишної форми;

покращення доступу світла до гілок;

профілактика захворювань.

Як правильно обрізати ялинку

Щоб не нашкодити дереву, важливо дотримуватися базових правил:

починайте обрізання з верхівки, поступово рухаючись вниз;

робіть зріз під кутом 45° над брунькою або вузлом;

не видаляйте більше 30% гілок за один раз;

зберігайте природну форму ялинки.

Дотримання цих рекомендацій допоможе ялинці залишатися здоровою та декоративною багато років.

Ми вже писали про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Раніше пояснювали те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Детальніше розповідали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.