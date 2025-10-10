Самый урожайный сорт винограда для дома - как ухаживать и собирать обильный урожай

Человек срезает урожай винограда. Фото: Pinterest

Сорт винограда Аркадия поражает даже опытных садоводов: с двух лоз можно собрать урожай, как с целого виноградника. Ягоды крупные, сладкие и созревают даже в прохладное лето.

Новини.LIVE рассказывает, почему Аркадия стала любимым сортом украинцев и как ухаживать за ней, чтобы урожай не уменьшался.

Почему выбирают сорт Аркадия

Аркадия быстро растет и дает крупные грозди весом до двух килограммов. Ягоды светло-желтые, с нежной мякотью и медовым вкусом. Главное преимущество — стабильный урожай даже в холодное или дождливое лето. Этот сорт подходит и для открытого грунта, и для беседок или арок, ведь формирует мощную лозу, которая хорошо переносит зиму и не боится перепадов температур.

Как ухаживать за лозой

Поливайте редко, но обильно, особенно во время налива ягод.

Осенью обрезайте лишние побеги, чтобы силы куста пошли на гроздья.

Весной подкармливайте органикой или минеральными удобрениями.

Преимущества сорта Аркадия

Аркадия неприхотлива и подходит даже новичкам. Из нее можно делать сок, изюм или легкое вино. Двух лоз хватит, чтобы обеспечить виноградом всю семью. Этот сорт ценят за стабильность, высокую урожайность и долговечность — Аркадия плодоносит десятилетиями, с каждым годом становясь еще более щедрой.

