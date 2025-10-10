Видео
Самый урожайный сорт винограда — простой уход и щедрый результат

Самый урожайный сорт винограда — простой уход и щедрый результат

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 03:13
Самый урожайный сорт винограда для дома - как ухаживать и собирать обильный урожай
Человек срезает урожай винограда. Фото: Pinterest

Сорт винограда Аркадия поражает даже опытных садоводов: с двух лоз можно собрать урожай, как с целого виноградника. Ягоды крупные, сладкие и созревают даже в прохладное лето.

Новини.LIVE рассказывает, почему Аркадия стала любимым сортом украинцев и как ухаживать за ней, чтобы урожай не уменьшался.

Почему выбирают сорт Аркадия

Аркадия быстро растет и дает крупные грозди весом до двух килограммов. Ягоды светло-желтые, с нежной мякотью и медовым вкусом. Главное преимущество — стабильный урожай даже в холодное или дождливое лето. Этот сорт подходит и для открытого грунта, и для беседок или арок, ведь формирует мощную лозу, которая хорошо переносит зиму и не боится перепадов температур.

Как ухаживать за лозой

  • Поливайте редко, но обильно, особенно во время налива ягод.
  • Осенью обрезайте лишние побеги, чтобы силы куста пошли на гроздья.
  • Весной подкармливайте органикой или минеральными удобрениями.

Преимущества сорта Аркадия

Аркадия неприхотлива и подходит даже новичкам. Из нее можно делать сок, изюм или легкое вино. Двух лоз хватит, чтобы обеспечить виноградом всю семью. Этот сорт ценят за стабильность, высокую урожайность и долговечность — Аркадия плодоносит десятилетиями, с каждым годом становясь еще более щедрой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
