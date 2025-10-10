Найурожайніший сорт винограду для дому - як доглядати та збирати рясний урожай

Людина зрізає врожай винограду. Фото: Pinterest

Сорт винограду Аркадія вражає навіть досвідчених садівників: із двох лоз можна зібрати урожай, як із цілого виноградника. Ягоди великі, солодкі й достигають навіть у прохолодне літо.

Новини.LIVE розповідає, чому Аркадія стала улюбленим сортом українців і як доглядати за нею, щоб урожай не зменшувався.

Чому обирають сорт Аркадія

Аркадія швидко росте й дає великі грона вагою до двох кілограмів. Ягоди світло-жовті, з ніжною м’якоттю та медовим смаком. Головна перевага — стабільний урожай навіть у холодне або дощове літо. Цей сорт підходить і для відкритого ґрунту, і для альтанок чи арок, адже формує потужну лозу, яка гарно переносить зиму та не боїться перепадів температур.

Як доглядати за лозою

Поливайте рідко, але рясно, особливо під час наливу ягід.

Восени обрізайте зайві пагони, щоб сили куща пішли на грона.

Навесні підживлюйте органікою або мінеральними добривами.

Переваги сорту Аркадія

Аркадія невибаглива й підходить навіть новачкам. З неї можна робити сік, родзинки або легке вино. Дві лози вистачить, щоб забезпечити виноградом усю родину. Цей сорт цінують за стабільність, високу врожайність і довговічність — Аркадія плодоносить десятиліттями, з кожним роком стаючи ще щедрішою.

