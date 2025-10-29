Самый урожайный сорт свеклы 2025 года - сладкий, сочный и устойчивый к жаре

Девушка держит свеклу. Фото: Gardener`s Path

Агрономы назвали самую урожайную свеклу сезона 2025 года. Она превзошла привычные сорта по сладости, вкусу и устойчивости к жаре. Идеальный вариант для борща, салатов и зимнего хранения.

Новини.LIVE рассказывает, как выбрать самую сладкую и плодовитую свеклу для грядки.

Главные характеристики самой урожайной свеклы

Новые сорта свеклы 2025 года поражают своей сладостью, сочностью и стабильным урожаем. Корнеплоды имеют ровную форму, плотную мякоть без колец и насыщенный бордовый цвет.

Преимущества нового поколения свеклы:

высокая урожайность даже в засушливый сезон;

устойчивость к болезням и растрескиванию;

отличное хранение без потери вкуса;

приятная сладость, что делает свеклу универсальной в кулинарии.

Как вырастить богатый урожай

Чтобы получить сладкие корнеплоды, выбирайте легкую, разрыхленную почву с добавлением песка. Высевать семена лучше всего в прогретую землю в начале мая. Свекла любит влагу, но не переносит застоя воды.

Почему именно эта свекла станет фаворитом

Новые сорта отличаются не только урожайностью, но и высокой адаптивностью к климату. Они сохраняют яркий цвет и сладость даже после нескольких месяцев хранения. Такая свекла станет настоящей находкой для огородников в сезоне 2025-2026.

