Самый урожайный сорт свеклы 2025 года - сладкий, сочный и устойчивый к жаре

Самый урожайный сорт свеклы 2025 — сладкий и неприхотливый
Агрономы назвали самую урожайную свеклу сезона 2025 года. Она превзошла привычные сорта по сладости, вкусу и устойчивости к жаре. Идеальный вариант для борща, салатов и зимнего хранения.
Новини.LIVE рассказывает, как выбрать самую сладкую и плодовитую свеклу для грядки.
Главные характеристики самой урожайной свеклы
Новые сорта свеклы 2025 года поражают своей сладостью, сочностью и стабильным урожаем. Корнеплоды имеют ровную форму, плотную мякоть без колец и насыщенный бордовый цвет.
Преимущества нового поколения свеклы:
- высокая урожайность даже в засушливый сезон;
- устойчивость к болезням и растрескиванию;
- отличное хранение без потери вкуса;
- приятная сладость, что делает свеклу универсальной в кулинарии.
Как вырастить богатый урожай
Чтобы получить сладкие корнеплоды, выбирайте легкую, разрыхленную почву с добавлением песка. Высевать семена лучше всего в прогретую землю в начале мая. Свекла любит влагу, но не переносит застоя воды.
Почему именно эта свекла станет фаворитом
Новые сорта отличаются не только урожайностью, но и высокой адаптивностью к климату. Они сохраняют яркий цвет и сладость даже после нескольких месяцев хранения. Такая свекла станет настоящей находкой для огородников в сезоне 2025-2026.
