Самые урожайные сорта дынь для всех регионов - стабильный урожай даже без жары

Самые урожайные сорта дынь — растут и в жару, и в холод
Есть сорта дынь, которым не страшны ни жара, ни холод. Они прекрасно растут и на юге, и на западе Украины, давая сладкие, сочные плоды даже при нестабильной погоде.
Новини.LIVE рассказывает о четырех проверенных сортах дынь, которые стабильно растут в любом регионе страны и не требуют сложного ухода.
Карамель F1 — французский гибрид со сладкой мякотью
Этот сорт легко узнать по сетчатой кожуре. Он хорошо переносит транспортировку, не боится похолоданий и сохраняет сладкий вкус даже при минимуме солнца. Идеальный выбор для центральных и северных областей.
Титовка — для быстрого и надежного урожая
Неприхотливый и очень ранний сорт, который полюбился начинающим. Вызревает быстро — примерно за 65 дней после высева, не требует сложного ухода и стабильно дает сладкий урожай даже в прохладное лето.
Кредо F1 — выносливый гибрид-рекордсмен
Его главное преимущество — высокая урожайность и устойчивость к перепадам температуры. Кредо F1 формирует крупные, ароматные плоды даже в дождливые периоды и при недостатке солнца. Сорт хорошо приспосабливается к различным почвам и стабильно плодоносит из года в год.
Ананас и Амал — аромат и урожай до морозов
- Ананас известен своим насыщенным тропическим ароматом и нежной, сладкой мякотью. Плоды среднего размера, сочные и ароматные даже в прохладное лето.
- Амал — профессиональный гибрид, который отличается длительным плодоношением: он растет до самых заморозков и прекрасно чувствует себя как в теплицах, так и в открытом грунте.
Мы объясняли то, когда собирать раннюю, среднюю и позднюю капусту.
Также рассказывали о том, какие сорта клюквы дают лучшие урожаи в Украине.
Ранее сообщалось о том, когда самое благоприятное время для сбора урожая тыквы.
Читайте Новини.LIVE!