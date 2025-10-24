Видео
Видео

Самые урожайные сорта дынь — растут и в жару, и в холод

Самые урожайные сорта дынь — растут и в жару, и в холод

Дата публикации 24 октября 2025 03:13
обновлено: 17:57
Самые урожайные сорта дынь для всех регионов - стабильный урожай даже без жары
Дыня растет в саду. Фото: Pinterest

Есть сорта дынь, которым не страшны ни жара, ни холод. Они прекрасно растут и на юге, и на западе Украины, давая сладкие, сочные плоды даже при нестабильной погоде.

Новини.LIVE рассказывает о четырех проверенных сортах дынь, которые стабильно растут в любом регионе страны и не требуют сложного ухода.

Карамель F1 — французский гибрид со сладкой мякотью

Этот сорт легко узнать по сетчатой кожуре. Он хорошо переносит транспортировку, не боится похолоданий и сохраняет сладкий вкус даже при минимуме солнца. Идеальный выбор для центральных и северных областей.

Титовка — для быстрого и надежного урожая

Неприхотливый и очень ранний сорт, который полюбился начинающим. Вызревает быстро — примерно за 65 дней после высева, не требует сложного ухода и стабильно дает сладкий урожай даже в прохладное лето.

Кредо F1 — выносливый гибрид-рекордсмен

Его главное преимущество — высокая урожайность и устойчивость к перепадам температуры. Кредо F1 формирует крупные, ароматные плоды даже в дождливые периоды и при недостатке солнца. Сорт хорошо приспосабливается к различным почвам и стабильно плодоносит из года в год.

Ананас и Амал — аромат и урожай до морозов

  • Ананас известен своим насыщенным тропическим ароматом и нежной, сладкой мякотью. Плоды среднего размера, сочные и ароматные даже в прохладное лето.
  • Амал — профессиональный гибрид, который отличается длительным плодоношением: он растет до самых заморозков и прекрасно чувствует себя как в теплицах, так и в открытом грунте.

Мы объясняли то, когда собирать раннюю, среднюю и позднюю капусту.

Также рассказывали о том, какие сорта клюквы дают лучшие урожаи в Украине.

Ранее сообщалось о том, когда самое благоприятное время для сбора урожая тыквы.

урожай огород сад дыня сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
