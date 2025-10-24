Відео
Україна
Найурожайніші сорти динь — ростуть і в спеку, і в холод

Найурожайніші сорти динь — ростуть і в спеку, і в холод

Дата публікації: 24 жовтня 2025 03:13
Оновлено: 17:57
Найурожайніші сорти динь для всіх регіонів - стабільний урожай навіть без спеки
Диня росте у саду. Фото: Pinterest

Є сорти динь, яким не страшні ані спека, ані холод. Вони чудово ростуть і на півдні, і на заході України, даючи солодкі, соковиті плоди навіть за нестабільної погоди.

Новини.LIVE розповідає про чотири перевірені сорти динь, які стабільно родять у будь-якому регіоні країни та не потребують складного догляду.

Читайте також:

Карамель F1 — французький гібрид із солодкою м’якоттю

Цей сорт легко впізнати за сітчастою шкіркою. Він добре переносить транспортування, не боїться похолодань і зберігає солодкий смак навіть за мінімуму сонця. Ідеальний вибір для центральних і північних областей.

Титовка — для швидкого й надійного врожаю

Невибагливий і дуже ранній сорт, який полюбили початківці. Визріває швидко — приблизно за 65 днів після висіву, не потребує складного догляду й стабільно дає солодкий урожай навіть у прохолодне літо.

Кредо F1 — витривалий гібрид-рекордсмен

Його головна перевага — висока врожайність і стійкість до перепадів температури. Кредо F1 формує великі, ароматні плоди навіть у дощові періоди та при нестачі сонця. Сорт добре пристосовується до різних ґрунтів і стабільно плодоносить із року в рік.

Ананас і Амал — аромат і врожай до морозів

  • Ананас відомий своїм насиченим тропічним ароматом і ніжною, солодкою м’якоттю. Плоди середнього розміру, соковиті й ароматні навіть у прохолодне літо.
  • Амал — професійний гібрид, який відзначається тривалим плодоношенням: він росте до самих заморозків і чудово почувається як у теплицях, так і у відкритому ґрунті.

Ми пояснювали те, коли збирати ранню, середню та пізню капусту.

Також розповідали про те, які сорти журавлини дають найкращі врожаї в Україні.

Раніше повідомлялося про те, коли найсприятливіший час для збору врожаю гарбузів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
