Україна
Найурожайніший сорт буряку 2025 — солодкий та невибагливий

Найурожайніший сорт буряку 2025 — солодкий та невибагливий

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 03:13
Оновлено: 17:50
Найурожайніший сорт буряку 2025 року - солодкий, соковитий і стійкий до спеки
Дівчина тримає буряк. Фото: Gardener`s Path

Агрономи назвали найурожайніший буряк сезону 2025 року. Він перевершив звичні сорти за солодкістю, смаком і стійкістю до спеки. Ідеальний варіант для борщу, салатів та зимового зберігання.

Новини.LIVE розповідає, як обрати найсолодший і найплідніший буряк для грядки.

Читайте також:

Головні характеристики найурожайнішого буряку

Нові сорти буряку 2025 року вражають своєю солодкістю, соковитістю та стабільним урожаєм. Коренеплоди мають рівну форму, щільну м’якоть без кілець і насичений бордовий колір.

Переваги нового покоління буряків:

  • висока врожайність навіть у посушливий сезон;
  • стійкість до хвороб і розтріскування;
  • відмінне зберігання без втрати смаку;
  • приємна солодкість, що робить буряк універсальним у кулінарії.

Як виростити багатий урожай

Щоб отримати солодкі коренеплоди, обирайте легкий, розпушений ґрунт із додаванням піску. Висівати насіння найкраще у прогріту землю на початку травня. Буряк любить вологу, але не переносить застою води.

Чому саме цей буряк стане фаворитом

Нові сорти відзначаються не лише врожайністю, а й високою адаптивністю до клімату. Вони зберігають яскравий колір і солодкість навіть після кількох місяців зберігання. Такий буряк стане справжньою знахідкою для городників у сезоні 2025-2026.

Ми вже писали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали те, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени.

Детальніше розповідали про те, як посіяти кріп на зиму вдома чи на дачі.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
