Найурожайніший сорт буряку 2025 року - солодкий, соковитий і стійкий до спеки

Дівчина тримає буряк. Фото: Gardener`s Path

Агрономи назвали найурожайніший буряк сезону 2025 року. Він перевершив звичні сорти за солодкістю, смаком і стійкістю до спеки. Ідеальний варіант для борщу, салатів та зимового зберігання.

Новини.LIVE розповідає, як обрати найсолодший і найплідніший буряк для грядки.

Головні характеристики найурожайнішого буряку

Нові сорти буряку 2025 року вражають своєю солодкістю, соковитістю та стабільним урожаєм. Коренеплоди мають рівну форму, щільну м’якоть без кілець і насичений бордовий колір.

Переваги нового покоління буряків:

висока врожайність навіть у посушливий сезон;

стійкість до хвороб і розтріскування;

відмінне зберігання без втрати смаку;

приємна солодкість, що робить буряк універсальним у кулінарії.

Як виростити багатий урожай

Щоб отримати солодкі коренеплоди, обирайте легкий, розпушений ґрунт із додаванням піску. Висівати насіння найкраще у прогріту землю на початку травня. Буряк любить вологу, але не переносить застою води.

Чому саме цей буряк стане фаворитом

Нові сорти відзначаються не лише врожайністю, а й високою адаптивністю до клімату. Вони зберігають яскравий колір і солодкість навіть після кількох місяців зберігання. Такий буряк стане справжньою знахідкою для городників у сезоні 2025-2026.

