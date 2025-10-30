Видео
Україна
Видео

Самые урожайные сорта огурцов 2025 года — проверенные рекордсмены

Дата публикации 30 октября 2025 03:13
обновлено: 15:26
Лучшие сорта огурцов 2025 года - урожайные, устойчивые и проверенные временем
Собранный урожай огурцов. Фото: Freepik

Каждый год огородники ищут сорта, которые дадут стабильный урожай при любой погоде. В 2025-м эксперты назвали три проверенных варианта, которые одинаково хорошо растут и на юге, и на севере Украины.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта огурцов стали настоящими рекордсменами этого сезона.

Читайте также:

Арктика — ранний старт и два урожая за сезон

Сорт Арктика F1 созревает уже через 30-35 дней после всходов. Его выращивают как в теплицах, так и в открытом грунте. Благодаря устойчивости к холоду и кратковременным заморозкам "Арктика" дает два урожая за год. Огурцы — хрустящие, без горечи, с плотной мякотью.

Артист — выносливость и отличный вкус

Артист F1 — любимец дачников благодаря мощным корням. Даже в жару растение легко достает влагу из глубоких слоев почвы. Плоды имеют темно-зеленую кожуру, нежную мякоть и приятный сладковатый привкус. Подходят и для салатов, и для консервации.

Амант — стабильность и устойчивость к болезням

Сорт Амант неприхотлив, хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Его плоды светло-зеленые, с небольшими колючками, остаются хрустящими даже после засолки. Этот сорт особенно ценят за устойчивость к мучнистой росе и вирусам.

Как выбрать свой идеальный сорт

Если вы сажаете впервые — начните с "Арктики" для ранних урожаев, "Артиста" для длительной отдачи плодов и "Амант" для консервации. Так вы сможете наслаждаться свежими огурцами все лето и иметь запасы на зиму.

Мы уже писали о том, как подготовить землю и каких ошибок стоит избегать перед посадкой чеснока осенью.

Ранее объясняли то, почему вишня не плодоносит даже после нескольких лет цветения.

Подробнее рассказывали о том, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
