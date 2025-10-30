Відео
Найурожайніші сорти огірків 2025 року — перевірені рекордсмени

Найурожайніші сорти огірків 2025 року — перевірені рекордсмени

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 03:13
Оновлено: 15:26
Найкращі сорти огірків 2025 року - урожайні, стійкі та перевірені часом
Зібраний врожай огірків. Фото: Freepik

Щороку городники шукають сорти, які дадуть стабільний урожай за будь-якої погоди. У 2025-му експерти назвали три перевірені варіанти, що однаково добре ростуть і на півдні, і на півночі України.

Новини.LIVE розповідає, які сорти огірків стали справжніми рекордсменами цього сезону.

Арктика — ранній старт і два врожаї за сезон

Сорт Арктика F1 дозріває вже через 30-35 днів після сходів. Його вирощують як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Завдяки стійкості до холоду й короткочасних приморозків "Арктика" дає два врожаї за рік. Огірки — хрумкі, без гіркоти, з щільною м’якоттю.

Артист — витривалість і відмінний смак

Артист F1 — улюбленець дачників завдяки потужному корінню. Навіть у спеку рослина легко дістає вологу з глибоких шарів ґрунту. Плоди мають темно-зелену шкірку, ніжну м’якоть і приємний солодкуватий присмак. Підходять і для салатів, і для консервації.

Амант — стабільність і стійкість до хвороб

Сорт Амант невибагливий, добре переносить перепади температур і підвищену вологість. Його плоди світло-зелені, з невеликими колючками, залишаються хрусткими навіть після засолювання. Цей сорт особливо цінують за стійкість до борошнистої роси та вірусів.

Як обрати свій ідеальний сорт

Якщо ви садите вперше — почніть із "Арктики" для ранніх врожаїв, "Артиста" для тривалої віддачі плодів і "Амант" для консервації. Так ви зможете насолоджуватися свіжими огірками все літо й мати запаси на зиму.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
