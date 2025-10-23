Самый сладкий сорт малины 2025 года - характеристика, урожайность и преимущества сорта

Самый сладкий сорт малины 2025 — урожайный, устойчивый, вкусный
В 2025 году агрономы определили самый сладкий сорт малины — "Карамелька". Эта разновидность отличается крупными ягодами, устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.
Новини.LIVE рассказывает, почему "Карамелька" стала фаворитом среди садоводов и чем она превосходит другие популярные сорта.
Самый сладкий сорт малины 2025 года
Селекционеры постоянно совершенствуют сорта малины, делая их морозостойкими и высокоурожайными. Но именно "Карамелька" в 2025 году стала абсолютным лидером по вкусу и устойчивости. Ее ягоды крупные, сочные и сладкие, как конфеты, что и объясняет название.
Основные характеристики сорта "Карамелька"
- Тип: прямостоячий, высотой 1,5-2 м, с небольшим количеством шипов;
- Период плодоношения: с конца июля до первых заморозков;
- Вес ягод: до 6 г, вкус — насыщенно-сладкий;
- Урожайность: до 5 кг с одного куста;
- Морозостойкость: выдерживает температуру до -40 °C.
Почему стоит выращивать "Карамельку"
Сорт неприхотлив в уходе, не требует подвязывания и плодоносит уже в первый год после посадки. Кроме того, он имеет естественный иммунитет против основных болезней — мучнистой росы, коккомикоза и серой гнили.
Советы для большого урожая
Чтобы получить максимум плодов, "Карамельку" подкармливают несколько раз за сезон:
- весной — органическими удобрениями с азотом;
- во время цветения — калийно-фосфорными средствами;
- осенью — легкими минеральными подкормками для восстановления кустов.
Мы уже писали о том, как заставить денежное дерево зацвести.
Ранее объясняли то, чем подкормить яблоню осенью.
Подробнее рассказывали о том, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.
Читайте Новини.LIVE!