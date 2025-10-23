Самый сладкий сорт малины 2025 года - характеристика, урожайность и преимущества сорта

Хороший урожай малины. Фото: Freepik

В 2025 году агрономы определили самый сладкий сорт малины — "Карамелька". Эта разновидность отличается крупными ягодами, устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.

Новини.LIVE рассказывает, почему "Карамелька" стала фаворитом среди садоводов и чем она превосходит другие популярные сорта.

Самый сладкий сорт малины 2025 года

Селекционеры постоянно совершенствуют сорта малины, делая их морозостойкими и высокоурожайными. Но именно "Карамелька" в 2025 году стала абсолютным лидером по вкусу и устойчивости. Ее ягоды крупные, сочные и сладкие, как конфеты, что и объясняет название.

Основные характеристики сорта "Карамелька"

Тип: прямостоячий, высотой 1,5-2 м, с небольшим количеством шипов;

Период плодоношения: с конца июля до первых заморозков;

Вес ягод: до 6 г, вкус — насыщенно-сладкий;

Урожайность: до 5 кг с одного куста;

Морозостойкость: выдерживает температуру до -40 °C.

Почему стоит выращивать "Карамельку"

Сорт неприхотлив в уходе, не требует подвязывания и плодоносит уже в первый год после посадки. Кроме того, он имеет естественный иммунитет против основных болезней — мучнистой росы, коккомикоза и серой гнили.

Советы для большого урожая

Чтобы получить максимум плодов, "Карамельку" подкармливают несколько раз за сезон:

весной — органическими удобрениями с азотом;

во время цветения — калийно-фосфорными средствами;

осенью — легкими минеральными подкормками для восстановления кустов.

