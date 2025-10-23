Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Самый сладкий сорт малины 2025 — урожайный, устойчивый, вкусный

Самый сладкий сорт малины 2025 — урожайный, устойчивый, вкусный

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 03:13
обновлено: 16:47
Самый сладкий сорт малины 2025 года - характеристика, урожайность и преимущества сорта
Хороший урожай малины. Фото: Freepik

В 2025 году агрономы определили самый сладкий сорт малины — "Карамелька". Эта разновидность отличается крупными ягодами, устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.

Новини.LIVE рассказывает, почему "Карамелька" стала фаворитом среди садоводов и чем она превосходит другие популярные сорта.

Реклама
Читайте также:

Самый сладкий сорт малины 2025 года

Селекционеры постоянно совершенствуют сорта малины, делая их морозостойкими и высокоурожайными. Но именно "Карамелька" в 2025 году стала абсолютным лидером по вкусу и устойчивости. Ее ягоды крупные, сочные и сладкие, как конфеты, что и объясняет название.

Основные характеристики сорта "Карамелька"

  • Тип: прямостоячий, высотой 1,5-2 м, с небольшим количеством шипов;
  • Период плодоношения: с конца июля до первых заморозков;
  • Вес ягод: до 6 г, вкус — насыщенно-сладкий;
  • Урожайность: до 5 кг с одного куста;
  • Морозостойкость: выдерживает температуру до -40 °C.

Почему стоит выращивать "Карамельку"

Сорт неприхотлив в уходе, не требует подвязывания и плодоносит уже в первый год после посадки. Кроме того, он имеет естественный иммунитет против основных болезней — мучнистой росы, коккомикоза и серой гнили.

Советы для большого урожая

Чтобы получить максимум плодов, "Карамельку" подкармливают несколько раз за сезон:

  • весной — органическими удобрениями с азотом;
  • во время цветения — калийно-фосфорными средствами;
  • осенью — легкими минеральными подкормками для восстановления кустов.

Мы уже писали о том, как заставить денежное дерево зацвести.

Ранее объясняли то, чем подкормить яблоню осенью.

Подробнее рассказывали о том, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.

урожай советы огород сад малина сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации