Найсолодший сорт малини 2025 року - характеристика, урожайність і переваги сорту

Найсолодший сорт малини 2025 — урожайний, стійкий, смачний
У 2025 році агрономи визначили найсолодший сорт малини — "Карамелька". Цей різновид відзначається великими ягодами, стійкістю до морозів і високою врожайністю.
Новини.LIVE розповідає, чому "Карамелька" стала фаворитом серед садівників і чим вона перевершує інші популярні сорти.
Найсолодший сорт малини 2025 року
Селекціонери постійно вдосконалюють сорти малини, роблячи їх морозостійкими та високоврожайними. Але саме "Карамелька" у 2025 році стала абсолютним лідером за смаком і стійкістю. Її ягоди великі, соковиті й солодкі, наче цукерки, що й пояснює назву.
Основні характеристики сорту "Карамелька"
- Тип: прямостоячий, висотою 1,5-2 м, з невеликою кількістю шипів;
- Період плодоношення: з кінця липня до перших заморозків;
- Вага ягід: до 6 г, смак — насичено-солодкий;
- Урожайність: до 5 кг з одного куща;
- Морозостійкість: витримує температуру до -40 °C.
Чому варто вирощувати "Карамельку"
Сорт невибагливий у догляді, не потребує підв’язування й плодоносить уже в перший рік після посадки. Крім того, він має природний імунітет проти основних хвороб — мучнистої роси, коккомікозу та сірої гнилі.
Поради для великого врожаю
Щоб отримати максимум плодів, "Карамельку" підживлюють кілька разів за сезон:
- навесні — органічними добривами з азотом;
- під час цвітіння — калійно-фосфорними засобами;
- восени — легкими мінеральними підживками для відновлення кущів.
