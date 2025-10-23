Відео
Україна
Головна Дім та город Найсолодший сорт малини 2025 — урожайний, стійкий, смачний

Найсолодший сорт малини 2025 — урожайний, стійкий, смачний

Дата публікації: 23 жовтня 2025 03:13
Оновлено: 16:47
Найсолодший сорт малини 2025 року - характеристика, урожайність і переваги сорту
Гарний врожай малини. Фото: Freepik

У 2025 році агрономи визначили найсолодший сорт малини — "Карамелька". Цей різновид відзначається великими ягодами, стійкістю до морозів і високою врожайністю.

Новини.LIVE розповідає, чому "Карамелька" стала фаворитом серед садівників і чим вона перевершує інші популярні сорти.

Читайте також:

Найсолодший сорт малини 2025 року

Селекціонери постійно вдосконалюють сорти малини, роблячи їх морозостійкими та високоврожайними. Але саме "Карамелька" у 2025 році стала абсолютним лідером за смаком і стійкістю. Її ягоди великі, соковиті й солодкі, наче цукерки, що й пояснює назву.

Основні характеристики сорту "Карамелька"

  • Тип: прямостоячий, висотою 1,5-2 м, з невеликою кількістю шипів;
  • Період плодоношення: з кінця липня до перших заморозків;
  • Вага ягід: до 6 г, смак — насичено-солодкий;
  • Урожайність: до 5 кг з одного куща;
  • Морозостійкість: витримує температуру до -40 °C.

Чому варто вирощувати "Карамельку"

Сорт невибагливий у догляді, не потребує підв’язування й плодоносить уже в перший рік після посадки. Крім того, він має природний імунітет проти основних хвороб — мучнистої роси, коккомікозу та сірої гнилі.

Поради для великого врожаю

Щоб отримати максимум плодів, "Карамельку" підживлюють кілька разів за сезон:

  • навесні — органічними добривами з азотом;
  • під час цвітіння — калійно-фосфорними засобами;
  • восени — легкими мінеральними підживками для відновлення кущів.

Ми вже писали про те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Раніше пояснювали те, чим підживити яблуню восени.

Детальніше розповідали про те, що зробити з грядкою для посадки озимого часнику.

врожай поради город сад малина сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
