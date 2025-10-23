Найсолодший сорт малини 2025 року - характеристика, урожайність і переваги сорту

Гарний врожай малини. Фото: Freepik

У 2025 році агрономи визначили найсолодший сорт малини — "Карамелька". Цей різновид відзначається великими ягодами, стійкістю до морозів і високою врожайністю.

Новини.LIVE розповідає, чому "Карамелька" стала фаворитом серед садівників і чим вона перевершує інші популярні сорти.

Найсолодший сорт малини 2025 року

Селекціонери постійно вдосконалюють сорти малини, роблячи їх морозостійкими та високоврожайними. Але саме "Карамелька" у 2025 році стала абсолютним лідером за смаком і стійкістю. Її ягоди великі, соковиті й солодкі, наче цукерки, що й пояснює назву.

Основні характеристики сорту "Карамелька"

Тип: прямостоячий, висотою 1,5-2 м, з невеликою кількістю шипів;

Період плодоношення: з кінця липня до перших заморозків;

Вага ягід: до 6 г, смак — насичено-солодкий;

Урожайність: до 5 кг з одного куща;

Морозостійкість: витримує температуру до -40 °C.

Чому варто вирощувати "Карамельку"

Сорт невибагливий у догляді, не потребує підв’язування й плодоносить уже в перший рік після посадки. Крім того, він має природний імунітет проти основних хвороб — мучнистої роси, коккомікозу та сірої гнилі.

Поради для великого врожаю

Щоб отримати максимум плодів, "Карамельку" підживлюють кілька разів за сезон:

навесні — органічними добривами з азотом;

під час цвітіння — калійно-фосфорними засобами;

восени — легкими мінеральними підживками для відновлення кущів.

