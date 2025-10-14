Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лучшая капуста для осенней посадки — урожай гарантированный

Лучшая капуста для осенней посадки — урожай гарантированный

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 03:13
Какую капусту сажать осенью 2025 - 4 лучших сорта для большого урожая
Урожай капусты. Фото: Pinterest

Осенняя посадка капусты становится все популярнее среди огородников. Она дает возможность получить ранний и щедрый урожай без дополнительных хлопот весной.

Новини.LIVE рассказывает, какие четыре сорта лучше всего высевать осенью, чтобы в 2026 году собрать большие и сочные кочаны.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит сажать капусту осенью

Капуста, высаженная под зиму, весной быстрее прорастает и дает более крепкие всходы. Она меньше поражается вредителями, а урожай созревает на несколько недель раньше. Для осенней посадки подходят среднеспелые и позднеспелые сорта, которые хорошо переносят холод.

Самые лучшие сорта для осеннего высева

  • "Подарок" — среднеспелый сорт, созревает за 110-130 дней. Кочаны до 5 кг, хрустящие, плотные, прекрасно подходят для консервации.
  • "Амагер" — позднеспелый сорт для квашения, созревает за 150 дней. Кочаны крупные, до 5 кг, хорошо хранятся без погреба.
  • "Мегатон" — голландский сорт, урожайный и устойчивый. Кочаны достигают 10 кг, с 1 м² можно собрать до 12 кг.
  • "Харьковская зимняя" — поздний сорт, выносливый к болезням и морозам. Вегетация длится 150 дней, урожай — до 11 кг/м².

Как правильно высевать капусту осенью

Подготовь грядку за месяц до посадки, внеси фосфорно-калийные удобрения и органику. Высевать семена следует в сухую почву, когда температура опускается до нуля. Борозды засыпь смесью земли, торфа и песка (1:2:1), а сверху накрой агроволокном или лапником.

Мы уже писали о том, какие культуры не стоит сажать подряд.

Ранее объясняли то, какие овощи выживают под снегом.

Подробнее рассказывали о том, как заставить огурцы плодоносить до морозов.

урожай зима капуста огород сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации