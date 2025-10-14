Какую капусту сажать осенью 2025 - 4 лучших сорта для большого урожая

Урожай капусты. Фото: Pinterest

Осенняя посадка капусты становится все популярнее среди огородников. Она дает возможность получить ранний и щедрый урожай без дополнительных хлопот весной.

Новини.LIVE рассказывает, какие четыре сорта лучше всего высевать осенью, чтобы в 2026 году собрать большие и сочные кочаны.

Почему стоит сажать капусту осенью

Капуста, высаженная под зиму, весной быстрее прорастает и дает более крепкие всходы. Она меньше поражается вредителями, а урожай созревает на несколько недель раньше. Для осенней посадки подходят среднеспелые и позднеспелые сорта, которые хорошо переносят холод.

Самые лучшие сорта для осеннего высева

"Подарок" — среднеспелый сорт, созревает за 110-130 дней. Кочаны до 5 кг, хрустящие, плотные, прекрасно подходят для консервации.

"Амагер" — позднеспелый сорт для квашения, созревает за 150 дней. Кочаны крупные, до 5 кг, хорошо хранятся без погреба.

"Мегатон" — голландский сорт, урожайный и устойчивый. Кочаны достигают 10 кг, с 1 м² можно собрать до 12 кг.

"Харьковская зимняя" — поздний сорт, выносливый к болезням и морозам. Вегетация длится 150 дней, урожай — до 11 кг/м².

Как правильно высевать капусту осенью

Подготовь грядку за месяц до посадки, внеси фосфорно-калийные удобрения и органику. Высевать семена следует в сухую почву, когда температура опускается до нуля. Борозды засыпь смесью земли, торфа и песка (1:2:1), а сверху накрой агроволокном или лапником.

