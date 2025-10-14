Відео
Головна Дім та город Найкраща капуста для осінньої посадки — врожай гарантований

Найкраща капуста для осінньої посадки — врожай гарантований

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 03:13
Яку капусту садити восени 2025 - 4 найкращі сорти для великого врожаю
Врожай капусти. Фото: Pinterest

Осіння посадка капусти стає дедалі популярнішою серед городників. Вона дає можливість отримати ранній і щедрий врожай без додаткового клопоту навесні.

Новини.LIVE розповідає, які чотири сорти найкраще висівати восени, щоб у 2026 році зібрати великі й соковиті качани.

Чому варто садити капусту восени

Капуста, висаджена під зиму, навесні швидше проростає та дає міцніші сходи. Вона менше уражається шкідниками, а врожай достигає на кілька тижнів раніше. Для осінньої посадки підходять середньостиглі та пізньостиглі сорти, які добре переносять холод.

Найкращі сорти для осіннього висіву

  • "Подарунок" — середньостиглий сорт, достигає за 110-130 днів. Качани до 5 кг, хрусткі, щільні, чудово підходять для консервації.
  • "Амагер" — пізньостиглий сорт для квашення, достигає за 150 днів. Качани великі, до 5 кг, добре зберігаються без льоху.
  • "Мегатон" — голландський сорт, врожайний і стійкий. Качани досягають 10 кг, з 1 м² можна зібрати до 12 кг.
  • "Харківська зимова" — пізній сорт, витривалий до хвороб і морозів. Вегетація триває 150 днів, урожай — до 11 кг/м².

Як правильно висівати капусту восени

Підготуй грядку за місяць до посадки, внеси фосфорно-калійні добрива та органіку. Висівати насіння слід у сухий ґрунт, коли температура опускається до нуля. Борозни засип сумішшю землі, торфу й піску (1:2:1), а зверху накрий агроволокном або ялиновим гіллям.

врожай зима капуста город сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
