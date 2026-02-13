Как избавиться от мышей и крыс в курятнике - эффективные способы защиты без ядов

Мыши и крысы убегают пулей — проверенный способ для курятника
Мыши и крысы в курятнике быстро портят запасы корма, вредят помещению и создают угрозу для птицы. Но несколько проверенных решений помогут выгнать грызунов быстро, без ядов и лишних затрат.
Новини.LIVE рассказывает, как избавиться от мышей и крыс в курятнике, использовав простые подручные средства.
Закройте все лазейки для грызунов
Щели в курятнике — главный путь проникновения мышей и крыс. Достаточно отверстия в 6 мм, чтобы грызун пролез. Поэтому все дыры надо закрыть металлической ватой или старыми металлическими мочалками, зафиксировав их пеной или герметиком. Дополнительная проверка помещения раз в месяц позволит вовремя заметить новые лазейки.
Эффективные ловушки, которые работают
- Ставьте пружинные ловушки буквой "Т" вдоль стен.
- Сперва оставляйте их незаведенными для привыкания.
- Накрывайте ловушки клеткой, чтобы обезопасить птицу.
Ловушка-ведро для нескольких грызунов
Глубокое пластиковое ведро с крышкой и мостиком позволяет ловить сразу нескольких вредителей. Внутрь кладут приманку, а весь остальной корм на ночь убирают, чтобы грызуны шли только к ведру. Такой способ работает стабильно даже в больших сараях, где другие ловушки дают более слабый результат.
Простой набор подручных средств
- Металлическая вата или мочалки для перекрытия ходов.
- Приманка и защищенные ловушки.
- Ведро с крышкой для гуманного отлова.
Мы уже рассказывали о том, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.
Также ранее объясняли то, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.
Подробнее мы рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.
Читайте Новини.LIVE!