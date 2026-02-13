Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Мыши и крысы убегают пулей — проверенный способ для курятника

Мыши и крысы убегают пулей — проверенный способ для курятника

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:39
Как избавиться от мышей и крыс в курятнике - эффективные способы защиты без ядов
Куры в курятнике. Фото: Farmer

Мыши и крысы в курятнике быстро портят запасы корма, вредят помещению и создают угрозу для птицы. Но несколько проверенных решений помогут выгнать грызунов быстро, без ядов и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как избавиться от мышей и крыс в курятнике, использовав простые подручные средства.

Реклама
Читайте также:

Закройте все лазейки для грызунов

Щели в курятнике — главный путь проникновения мышей и крыс. Достаточно отверстия в 6 мм, чтобы грызун пролез. Поэтому все дыры надо закрыть металлической ватой или старыми металлическими мочалками, зафиксировав их пеной или герметиком. Дополнительная проверка помещения раз в месяц позволит вовремя заметить новые лазейки.

Эффективные ловушки, которые работают

  • Ставьте пружинные ловушки буквой "Т" вдоль стен.
  • Сперва оставляйте их незаведенными для привыкания.
  • Накрывайте ловушки клеткой, чтобы обезопасить птицу.

Ловушка-ведро для нескольких грызунов

Глубокое пластиковое ведро с крышкой и мостиком позволяет ловить сразу нескольких вредителей. Внутрь кладут приманку, а весь остальной корм на ночь убирают, чтобы грызуны шли только к ведру. Такой способ работает стабильно даже в больших сараях, где другие ловушки дают более слабый результат.

Простой набор подручных средств

  • Металлическая вата или мочалки для перекрытия ходов.
  • Приманка и защищенные ловушки.
  • Ведро с крышкой для гуманного отлова.

Мы уже рассказывали о том, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.

Также ранее объясняли то, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.

Подробнее мы рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

советы эффективные способы мыши крысы курятник защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации