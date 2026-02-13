Как избавиться от мышей и крыс в курятнике - эффективные способы защиты без ядов

Куры в курятнике. Фото: Farmer

Мыши и крысы в курятнике быстро портят запасы корма, вредят помещению и создают угрозу для птицы. Но несколько проверенных решений помогут выгнать грызунов быстро, без ядов и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как избавиться от мышей и крыс в курятнике, использовав простые подручные средства.

Закройте все лазейки для грызунов

Щели в курятнике — главный путь проникновения мышей и крыс. Достаточно отверстия в 6 мм, чтобы грызун пролез. Поэтому все дыры надо закрыть металлической ватой или старыми металлическими мочалками, зафиксировав их пеной или герметиком. Дополнительная проверка помещения раз в месяц позволит вовремя заметить новые лазейки.

Эффективные ловушки, которые работают

Ставьте пружинные ловушки буквой "Т" вдоль стен.

Сперва оставляйте их незаведенными для привыкания.

Накрывайте ловушки клеткой, чтобы обезопасить птицу.

Ловушка-ведро для нескольких грызунов

Глубокое пластиковое ведро с крышкой и мостиком позволяет ловить сразу нескольких вредителей. Внутрь кладут приманку, а весь остальной корм на ночь убирают, чтобы грызуны шли только к ведру. Такой способ работает стабильно даже в больших сараях, где другие ловушки дают более слабый результат.

Простой набор подручных средств

Металлическая вата или мочалки для перекрытия ходов.

Приманка и защищенные ловушки.

Ведро с крышкой для гуманного отлова.

