Як позбутися мишей і щурів у курнику - ефективні способи захисту без отрут

Кури в курнику. Фото: Farmer

Миші та щури в курнику швидко псують запаси корму, шкодять приміщенню й створюють загрозу для птиці. Та кілька перевірених рішень допоможуть вигнати гризунів швидко, без отрут і зайвих витрат.

як позбутися мишей і щурів у курнику, використавши прості підручні засоби.

Закрийте всі лазівки для гризунів

Щілини в курнику — головний шлях проникнення мишей і щурів. Достатньо отвору у 6 мм, щоб гризун проліз. Тому всі дірки треба закрити металевою ватою або старими металевими мочалками, зафіксувавши їх піною чи герметиком. Додаткова перевірка приміщення раз на місяць дозволить вчасно помітити нові лазівки.

Ефективні пастки, які працюють

Ставте пружинні пастки буквою "Т" уздовж стін.

Спершу залишайте їх незаведеними для звикання.

Накривайте пастки кліткою, щоб убезпечити птицю.

Пастка-відро для кількох гризунів

Глибоке пластикове відро з кришкою та містком дозволяє ловити одразу кількох шкідників. Усередину кладуть приманку, а весь інший корм на ніч прибирають, щоб гризуни йшли тільки до відра. Такий спосіб працює стабільно навіть у великих сараях, де інші пастки дають слабший результат.

Простий набір підручних засобів

Металева вата або мочалки для перекриття ходів.

Приманка та захищені пастки.

Відро з кришкою для гуманного відлову.

