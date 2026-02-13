Відео
Головна Дім та город Миші й щури тікають кулею — перевірений спосіб для курника

Миші й щури тікають кулею — перевірений спосіб для курника

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:39
Як позбутися мишей і щурів у курнику - ефективні способи захисту без отрут
Кури в курнику. Фото: Farmer

Миші та щури в курнику швидко псують запаси корму, шкодять приміщенню й створюють загрозу для птиці. Та кілька перевірених рішень допоможуть вигнати гризунів швидко, без отрут і зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, як позбутися мишей і щурів у курнику, використавши прості підручні засоби.

Читайте також:

Закрийте всі лазівки для гризунів

Щілини в курнику — головний шлях проникнення мишей і щурів. Достатньо отвору у 6 мм, щоб гризун проліз. Тому всі дірки треба закрити металевою ватою або старими металевими мочалками, зафіксувавши їх піною чи герметиком. Додаткова перевірка приміщення раз на місяць дозволить вчасно помітити нові лазівки.

Ефективні пастки, які працюють

  • Ставте пружинні пастки буквою "Т" уздовж стін.
  • Спершу залишайте їх незаведеними для звикання.
  • Накривайте пастки кліткою, щоб убезпечити птицю.

Пастка-відро для кількох гризунів

Глибоке пластикове відро з кришкою та містком дозволяє ловити одразу кількох шкідників. Усередину кладуть приманку, а весь інший корм на ніч прибирають, щоб гризуни йшли тільки до відра. Такий спосіб працює стабільно навіть у великих сараях, де інші пастки дають слабший результат.

Простий набір підручних засобів

  • Металева вата або мочалки для перекриття ходів.
  • Приманка та захищені пастки.
  • Відро з кришкою для гуманного відлову.

Ми вже розповідали про те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Також раніше пояснювали те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.

Детальніше ми розповідали про те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
