Можно ли работать на огороде в Благовещение: народные приметы

Можно ли работать на огороде в Благовещение: народные приметы

Дата публикации 23 марта 2026 22:49
Огородница с лопатой и вилами. Фото: freepik.com

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых больших религиозных праздников, который православные верующие в Украине отмечают 25 марта. С этой датой связано немало традиций и обычаев. А народные приметы открывают секреты богатого урожая.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать в саду и на огороде на Благовещение.

Можно ли работать на огороде в Благовещение по народным приметам

По народным приметам, на праздник Благовещения категорически нельзя начинать что-то новое — дело не принесет желаемого успеха. Поэтому, огородные или садовые дела, начатые в эту дату, также радости не принесут.

Есть поверье, по которому на Благовещение земля еще "отдыхает". Наши предки верили, в этот день Бог благословляет землю и все, что растет на ней. Не разрешается в праздник:

  • копать;
  • рыхлить землю;
  • вносить удобрения;
  • сеять семена на рассаду или в открытый грунт;
  • пересаживать растения;
  • обрезать или белить деревья;
  • обрезать кусты.

В некоторых регионах существует традиция освящать в церкви семена для посева, чтобы дали щедрый урожай. А особо суеверные люди и до Благовещения стараются ничего в саду и огороде не сажать. А уже после праздника можно начинать посевы.

 

Чоловік перекопує землю на городі
Мужчина перекапывает землю на огороде. Фото: shutterstock.com

Можно ли работать на огороде в Благовещение мнение православных священнослужителей

Современные православные священнослужители отмечают важность соблюдения праздничных традиций. В большой праздник верующие должны настраиваться на молитву и духовное обновление, оставив все хлопоты на другой день. Работа же на огороде хоть и не является грехом, но может отвлекать от духовного. То есть, нет строгого церковного наставления избегать работы с землей и растениями, особенно если человек посетил богослужение или искренне помолился.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
