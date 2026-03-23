Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чи можна працювати на городі у Благовіщення: народні прикмети

Чи можна працювати на городі у Благовіщення: народні прикмети

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 22:49
Чи можна працювати на городі у Благовіщення: народні прикмети
Городниця з лопатою та вилами. Фото: freepik.com

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших релігійних свят, яке православні віряни в Україні відзначають 25 березня. З цією датою пов'язано чимало традицій та звичаїв. А народні прикмети відкривають секрети багатого врожаю.  

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати у саду та на городі на Благовіщення.

Читайте також:

Чи можна працювати на городі у Благовіщення за народними прикметами

За народними прикметами, на свято Благовіщення категорично не можна розпочинати щось нове — справа не принесе бажаного успіху. Тож, городні або садові справи, розпочаті у цю дату, також радості не принесуть.

Є повір'я, за яким на Благовіщення земля ще "відпочиває". Наші предки вірили, цього дня Бог благословляє землю і все, що росте на ній. Не дозволяється у свято:

  • копати;
  • рихлити землю;
  • вносити добрива;
  • сіяти насіння на розсаду або у відкритий ґрунт;
  • пересаджувати рослини;
  • обрізати або білити дерева;
  • обрізати кущі.

В деяких регіонах існує традиція освячувати в церкві насіння для посіву, щоб дали щедрий врожай. А особливо забобонні люди й до Благовіщення намагаються нічого в саду і городі не садити. А вже після свята можна розпочинати посіви.

 

Чоловік перекопує землю на городі
Чоловік перекопує землю на городі. Фото: shutterstock.com

Чи можна працювати на городі у Благовіщення — думка православних священнослужителів

Сучасні православні священнослужителі наголошують на важливості дотримання святкових традицій. У велике свято віряни мають налаштовуватись на молитву та духовне оновлення, залишивши всі клопоти на інший день. Робота ж на городі хоч і не є гріхом, але може відволікати від духовного. Тобто, немає суворої церковної настанови уникати праці із землею та рослинами, особливо якщо людина відвідала богослужіння або щиро помолилася.

Також ділимося іншими темами з городництва та народними прикметами

Коли садити картоплю, щоб отримати великий врожай — до чи після Великодня.

Чому не можна садити калину біля дому за народними прикметами.

Яке дерево садили на подвір'ї наші предки, щоб родина була щасливою та жила у мирі.

народні прикмети Благовіщення робота на городі
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації