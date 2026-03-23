Чи можна працювати на городі у Благовіщення: народні прикмети

Городниця з лопатою та вилами. Фото: freepik.com

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших релігійних свят, яке православні віряни в Україні відзначають 25 березня. З цією датою пов'язано чимало традицій та звичаїв. А народні прикмети відкривають секрети багатого врожаю.

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати у саду та на городі на Благовіщення.

Чи можна працювати на городі у Благовіщення за народними прикметами

За народними прикметами, на свято Благовіщення категорично не можна розпочинати щось нове — справа не принесе бажаного успіху. Тож, городні або садові справи, розпочаті у цю дату, також радості не принесуть.

Є повір'я, за яким на Благовіщення земля ще "відпочиває". Наші предки вірили, цього дня Бог благословляє землю і все, що росте на ній. Не дозволяється у свято:

копати;

рихлити землю;

вносити добрива;

сіяти насіння на розсаду або у відкритий ґрунт;

пересаджувати рослини;

обрізати або білити дерева;

обрізати кущі.

В деяких регіонах існує традиція освячувати в церкві насіння для посіву, щоб дали щедрий врожай. А особливо забобонні люди й до Благовіщення намагаються нічого в саду і городі не садити. А вже після свята можна розпочинати посіви.

Чоловік перекопує землю на городі. Фото: shutterstock.com

Чи можна працювати на городі у Благовіщення — думка православних священнослужителів

Сучасні православні священнослужителі наголошують на важливості дотримання святкових традицій. У велике свято віряни мають налаштовуватись на молитву та духовне оновлення, залишивши всі клопоти на інший день. Робота ж на городі хоч і не є гріхом, але може відволікати від духовного. Тобто, немає суворої церковної настанови уникати праці із землею та рослинами, особливо якщо людина відвідала богослужіння або щиро помолилася.

