Почему моченые яблоки темнеют в банке: ошибки, которые портят заготовку

Моченые яблоки потемнели во время хранения. Коллаж: Новини.LIVE

Моченые яблоки — вкусная и полезная закуска на зиму. Плоды остаются сочными и хорошо хранятся. Но иногда уже во время брожения они начинают темнеть. Первая мысль очевидна: заготовка испортилась и ее придется выбросить. Но изменение цвета еще не всегда говорит об опасности.

Новини.LIVE рассказывает, почему маринованные яблоки меняют цвет и по каким признакам можно понять, что они пригодны к употреблению.

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Почему маринованные яблоки темнеют

Одна из самых распространенных причин потемнения — часть плодов оказалась над поверхностью рассола. Контакт с кислородом запускает окисление природных веществ в яблоке. Из-за такой реакции темнеет и разрезанный свежий плод.

Быстрее потемнеть могут и плоды, которые были ушиблены, поцарапаны или повреждены перед замачиванием.

Поэтому во время ферментации яблоки важно держать полностью погруженными в жидкость. Если рассола стало меньше или плоды всплыли, верхняя часть может изменить цвет. Доступ воздуха также создает более благоприятные условия для развития нежелательных дрожжей и плесени.

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Если яблоко лишь немного потемнело, остается упругим, имеет привычный кисло-сладкий запах и находится в нормальном рассоле, изменение цвета еще не означает, что продукт испортился.

Продукт испортился, если вместе с потемнением появились:

резкий неприятный или гнилостный запах;

слизь;

чрезмерно мягкая мякоть;

пушистая плесень;

неестественное изменение цвета.

Такую домашнюю заготовку лучше не пробовать и выбросить.

Как сохранить маринованные яблоки светлыми и упругими

Для маринования отбирайте целые твердые плоды без трещин, вмятин и следов гнили. Яблоки должны оставаться под рассолом на протяжении всего брожения. При необходимости используйте чистый гнет. Следите и за уровнем жидкости. Если верхние плоды обнажились, не оставляйте их надолго на воздухе.

Чистота банки, посуды и рук также имеет значение, ведь посторонние микроорганизмы способны изменить запах, цвет и консистенцию заготовки.

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