Чому мочені яблука темніють у банці: помилки, які псують заготовку

Мочені яблука потемніли під час зберігання. Колаж: Новини.LIVE

Мочені яблука — смачна та корисна закуска на зиму. Плоди залишаються соковитими та добре зберігаються. Та інколи вже під час бродіння вони починають темніти. Перша думка очевидна: заготовка зіпсувалася і її доведеться викинути. Але зміна кольору ще не завжди говорить про небезпеку.

Новини.LIVE розповідає, чому мочені яблука змінюють колір і за якими ознаками можна зрозуміти, що вони придатні.

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Чому мочені яблука темніють

Одна з найпоширеніших причин потемніння — частина плодів опинилася над поверхнею розсолу. Контакт із киснем запускає окиснення природних речовин у яблуці. Через таку реакцію темніє і розрізаний свіжий плід.

Потемніти швидше можуть і плоди, які були вдарені, подряпані або пошкоджені перед закладанням.

Тому яблука під час ферментації важливо тримати повністю зануреними в рідину. Якщо розсолу стало менше або плоди спливли, верхня частина може змінити колір. Доступ повітря також створює сприятливіші умови для розвитку небажаних дріжджів і плісняви.

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Якщо яблуко лише трохи потемніло, залишається пружним, має звичний кисло-солодкий запах і перебуває у нормальному розсолі, зміна кольору ще не говорить, що продукт зіпсувався.

Продукт зіпсувався, якщо разом із потемнінням з'явилися:

різкий неприємний або гнильний запах;

слиз;

надмірно м'яка м'якоть;

пухнаста пліснява;

неприродна зміна кольору.

Таку домашню заготовку краще не куштувати і викинути.

Як зберегти мочені яблука світлими та пружними

Для мочіння відбирайте цілі тверді плоди без тріщин, вм'ятин і слідів гнилі. Яблука повинні залишатися під розсолом протягом усього бродіння. За потреби використовуйте чистий гніт. Стежте і за рівнем рідини. Якщо верхні плоди оголилися, не залишайте їх надовго на повітрі.

Чистота банки, посуду та рук також має значення, адже сторонні мікроорганізми здатні змінити запах, колір і консистенцію заготовки.

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