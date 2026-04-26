Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лунный посевной календарь на май 2026: когда самые урожайные дни

Лунный посевной календарь на май 2026: когда самые урожайные дни

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 07:00
Лунный посевной календарь на май 2026: что и когда сеять для богатого урожая
Женщина сажает рассаду в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Май — один из важнейших месяцев для огородников, ведь именно в этот период в открытый грунт сеют и сажают большинство культур. Чтобы вырастить действительно богатый урожай, важно точно рассчитать правильные сроки посева овощей, посадки рассады. Для этого ориентироваться следует не только на погодные условия, но и на лунный календарь.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на май 2026 года, который станет незаменимым помощником в течение всего месяца.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

  • Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
  • Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
  • Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
  • Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Різні фази Місяця та посадка розсади у відкритий ґрунт
Разные фазы Луны и посадка рассады. Коллаж: Новини.LIVE

Какие дни самые благоприятные для работы на огороде в мае 2026 года

Самые урожайные дни мая: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 числа. Это идеальное время для активных огородных работ, когда результат будет максимально ощутимым. В эти даты стоит:

  • высевать овощи в открытый грунт;
  • сажать зелень и пряные травы;
  • высаживать рассаду теплолюбивых культур;
  • закладывать новые грядки;
  • обновлять посадки.

Какие дни неблагоприятны для работы в саду и на огороде в мае 2026 года

Опасные дни для работы с растениями: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 31 мая. В эти даты лучше отказаться от посадки и пересадки. Вместо этого стоит сосредоточиться на вспомогательных работах:

Читайте также:
  • прополка грядок;
  • уборка участка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • полив и увлажнение почвы;
  • внесение удобрений;
  • рыхление земли;
  • подготовка инвентаря;
  • планирование посадок.

Что и когда сеять в мае 2026 года

Май — это уже полноценный месяц открытого грунта. В этот период сеют как холодостойкие культуры, так и большинство теплолюбивых. Можно планировать такие посевы:

  • Огурцы, кабачки, тыквы, бахчевые: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;
  • Фасоль, горох, нут, чечевица: 6, 7, 18, 26, 27 мая;
  • Кукуруза, подсолнечник: 21, 22, 26, 27 мая;
  • Морковь, свекла, редис, пастернак: 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
  • Картофель: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 мая;
  • Томаты, перец, баклажаны: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
  • Лук, чеснок, порей: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
  • Салаты, шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
  • Пряные травы (базилик, розмарин): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
  • Сидераты (горчица, фацелия, овес): 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25 мая;
  • Однолетние цветы: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 мая.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации