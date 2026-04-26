Лунный посевной календарь на май 2026: что и когда сеять для богатого урожая

Женщина сажает рассаду в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Май — один из важнейших месяцев для огородников, ведь именно в этот период в открытый грунт сеют и сажают большинство культур. Чтобы вырастить действительно богатый урожай, важно точно рассчитать правильные сроки посева овощей, посадки рассады. Для этого ориентироваться следует не только на погодные условия, но и на лунный календарь.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на май 2026 года, который станет незаменимым помощником в течение всего месяца.

Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние

Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;

— 1 мая в 20:23 по Киеву; Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;

— со 2 по 15 мая; Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;

— 16 мая в 23:01 по Киеву; Растущая Луна — с 17 по 30 мая;

— с 17 по 30 мая; Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;

— 31 мая в 11:35 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны и посадка рассады. Коллаж: Новини.LIVE

Какие дни самые благоприятные для работы на огороде в мае 2026 года

Самые урожайные дни мая: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 числа. Это идеальное время для активных огородных работ, когда результат будет максимально ощутимым. В эти даты стоит:

высевать овощи в открытый грунт;

сажать зелень и пряные травы;

высаживать рассаду теплолюбивых культур;

закладывать новые грядки;

обновлять посадки.

Какие дни неблагоприятны для работы в саду и на огороде в мае 2026 года

Опасные дни для работы с растениями: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 31 мая. В эти даты лучше отказаться от посадки и пересадки. Вместо этого стоит сосредоточиться на вспомогательных работах:

прополка грядок;

уборка участка;

обработка от вредителей и болезней;

полив и увлажнение почвы;

внесение удобрений;

рыхление земли;

подготовка инвентаря;

планирование посадок.

Что и когда сеять в мае 2026 года

Май — это уже полноценный месяц открытого грунта. В этот период сеют как холодостойкие культуры, так и большинство теплолюбивых. Можно планировать такие посевы:

Огурцы, кабачки, тыквы, бахчевые : 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;

: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая; Фасоль, горох, нут, чечевица : 6, 7, 18, 26, 27 мая;

: 6, 7, 18, 26, 27 мая; Кукуруза, подсолнечник : 21, 22, 26, 27 мая;

: 21, 22, 26, 27 мая; Морковь, свекла, редис, пастернак : 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

: 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая; Картофель : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 мая;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 мая; Томаты, перец, баклажаны : 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая; Лук, чеснок, порей : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 мая; Салаты, шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая; Пряные травы (базилик, розмарин) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая; Сидераты (горчица, фацелия, овес) : 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25 мая;

: 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25 мая; Однолетние цветы: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 мая.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда сеять огурцы в открытый грунт по народным приметам.

Когда можно сажать картофель весной 2026 года по погодным условиям и лунному календарю.

Когда сеять морковь весной 2026 года по лунному календарю и погодным условиям.