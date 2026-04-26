Лунный посевной календарь на май 2026: что и когда сеять для богатого урожая

Лунный посевной календарь на май 2026: когда самые урожайные дни
Май — один из важнейших месяцев для огородников, ведь именно в этот период в открытый грунт сеют и сажают большинство культур. Чтобы вырастить действительно богатый урожай, важно точно рассчитать правильные сроки посева овощей, посадки рассады. Для этого ориентироваться следует не только на погодные условия, но и на лунный календарь.
Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на май 2026 года, который станет незаменимым помощником в течение всего месяца.
Фазы Луны в мае 2026 — когда будет полнолуние и новолуние
- Полнолуние в Скорпионе — 1 мая в 20:23 по Киеву;
- Убывающая Луна — со 2 по 15 мая;
- Новолуние в знаке Тельца — 16 мая в 23:01 по Киеву;
- Растущая Луна — с 17 по 30 мая;
- Второе Полнолуние в Стрельце — 31 мая в 11:35 по Киеву;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни самые благоприятные для работы на огороде в мае 2026 года
Самые урожайные дни мая: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 числа. Это идеальное время для активных огородных работ, когда результат будет максимально ощутимым. В эти даты стоит:
- высевать овощи в открытый грунт;
- сажать зелень и пряные травы;
- высаживать рассаду теплолюбивых культур;
- закладывать новые грядки;
- обновлять посадки.
Какие дни неблагоприятны для работы в саду и на огороде в мае 2026 года
Опасные дни для работы с растениями: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 31 мая. В эти даты лучше отказаться от посадки и пересадки. Вместо этого стоит сосредоточиться на вспомогательных работах:
- прополка грядок;
- уборка участка;
- обработка от вредителей и болезней;
- полив и увлажнение почвы;
- внесение удобрений;
- рыхление земли;
- подготовка инвентаря;
- планирование посадок.
Что и когда сеять в мае 2026 года
Май — это уже полноценный месяц открытого грунта. В этот период сеют как холодостойкие культуры, так и большинство теплолюбивых. Можно планировать такие посевы:
- Огурцы, кабачки, тыквы, бахчевые: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 мая;
- Фасоль, горох, нут, чечевица: 6, 7, 18, 26, 27 мая;
- Кукуруза, подсолнечник: 21, 22, 26, 27 мая;
- Морковь, свекла, редис, пастернак: 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Картофель: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 мая;
- Томаты, перец, баклажаны: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Лук, чеснок, порей: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Салаты, шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Пряные травы (базилик, розмарин): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 мая;
- Сидераты (горчица, фацелия, овес): 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25 мая;
- Однолетние цветы: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 мая.
