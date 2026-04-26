Місячний посівний календар на травень 2026: що і коли сіяти для багатого врожаю

Жінка саджає розсаду у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Травень — один з найважливіших місяців для городників, адже саме у цей період у відкритий ґрунт сіють та саджають більшість культур. Щоб виростити дійсно багатий врожай, важливо точно розрахувати правильні терміни посіву овочів, посадки розсади тощо. Для цього орієнтуватися слід не тільки на погодні умови, а й на місячний календар.

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на травень 2026 року, який стане незамінним помічником впродовж усього місяця.

Фази Місяця у травні 2026 — коли буде повня та молодик

Повня у Скорпіоні — 1 травня о 20:23 за Києвом;

— 1 травня о 20:23 за Києвом; Місяць, що спадає — з 2 по 15 травня;

— з 2 по 15 травня; Молодик у знаку Тельця — 16 травня о 23:01 за Києвом;

— 16 травня о 23:01 за Києвом; Місяць, що зростає — з 17 по 30 травня;

— з 17 по 30 травня; Друга Повня у Стрільці — 31 травня об 11:35 за Києвом;

— 31 травня об 11:35 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця та посадка розсади. Колаж: Новини.LIVE

Які дні найсприятливіші для роботи на городі у травні 2026

Найврожайніші дні травня: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 числа. Це ідеальний час для активних городніх робіт, коли результат буде максимально відчутним. У ці дати варто:

висівати овочі у відкритий ґрунт;

садити зелень і пряні трави;

висаджувати розсаду теплолюбних культур;

закладати нові грядки;

оновлювати посадки.

Які дні несприятливі для роботи в саду і на городі у травні 2026

Небезпечні дні для роботи з рослинами: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 31 травня. У ці дати краще відмовитися від посадки та пересадки. Натомість варто зосередитися на допоміжних роботах:

прополювання грядок;

прибирання ділянки;

обробка від шкідників і хвороб;

полив і зволоження ґрунту;

внесення добрив;

розпушування землі;

підготовка інвентарю;

планування посадок.

Що та коли сіяти у травні 2026

Травень — це вже повноцінний місяць відкритого ґрунту. У цей період сіють як холодостійкі культури, так і більшість теплолюбних. Можна планувати такі посіви:

Огірки, кабачки, гарбузи, баштанні : 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 травня;

: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 травня; Квасоля, горох, нут, сочевиця : 6, 7, 18, 26, 27 травня;

: 6, 7, 18, 26, 27 травня; Кукурудза, соняшник : 21, 22, 26, 27 травня;

: 21, 22, 26, 27 травня; Морква, буряк, редис, пастернак : 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 травня;

: 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 травня; Картопля : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 травня;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 травня; Томати, перець, баклажани : 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня;

: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня; Цибуля, часник, порей : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 травня;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 травня; Салати, шпинат, рукола, кріп, петрушка, кінза : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 травня;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 травня; Пряні трави (базилік, розмарин) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 травня;

: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 травня; Сидерати (гірчиця, фацелія, овес) : 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25 травня;

: 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25 травня; Однорічні квіти: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 травня.

