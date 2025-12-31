Видео
Лунный посевной календарь на январь 2026 — что сеять и когда

Лунный посевной календарь на январь 2026 — что сеять и когда

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 09:59
Лунный посевной календарь на январь 2026 - благоприятные дни для посева
Человек сажает рассаду. Фото: iStockphoto

Январь 2026 года — старт нового сезона для садоводов и огородников, когда планируют первые посевы и готовят рассаду. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни будут благоприятными, а когда лучше воздержаться от работ.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять рассаду в январе 2026 года, чтобы получить крепкие всходы и заложить основу будущего урожая.

Читайте также:

Благоприятные дни для посева в январе 2026 года

В первом месяце года стоит ориентироваться на фазы растущей Луны — именно тогда растения лучше приживаются и активно развиваются.

Лучшие даты для работ с растениями:
4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В эти дни можно высевать рассаду, пересаживать комнатные растения, укоренять черенки и выращивать зелень на подоконнике.

Что сеять в январе 2026 года

В январе посевы проводят преимущественно в теплицах или в комнатных условиях.

  • Томаты, перец, баклажаны — 4-5, 12-13, 21-23, 31 января.
  • Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2-7, 17-20, 27-28.
  • Сельдерей, лук-порей — 1-3 января.
  • Комнатные и декоративные цветы — 6-7, 12-13, 21-23.
  • Земляника и клубника на рассаду — 27-28 января.

Неблагоприятные дни для посадки

В эти даты стоит воздержаться от посевов и пересадок:
8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 января.

Лучше посвятить время подготовке почвы, проверке семян и планированию весенних работ.

Мы уже рассказывали о том, в каких случаях зимняя пересадка необходима.

Также ранее объясняли то, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Подробнее мы рассказывали о том, какой раствор помогает земле стать более плодородной к весне.

советы посев эффективные способы лунный календарь январь
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
