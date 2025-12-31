Лунный посевной календарь на январь 2026 - благоприятные дни для посева

Лунный посевной календарь на январь 2026 — что сеять и когда
Январь 2026 года — старт нового сезона для садоводов и огородников, когда планируют первые посевы и готовят рассаду. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни будут благоприятными, а когда лучше воздержаться от работ.
когда сеять рассаду в январе 2026 года, чтобы получить крепкие всходы и заложить основу будущего урожая.
Благоприятные дни для посева в январе 2026 года
В первом месяце года стоит ориентироваться на фазы растущей Луны — именно тогда растения лучше приживаются и активно развиваются.
Лучшие даты для работ с растениями:
4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.
В эти дни можно высевать рассаду, пересаживать комнатные растения, укоренять черенки и выращивать зелень на подоконнике.
Что сеять в январе 2026 года
В январе посевы проводят преимущественно в теплицах или в комнатных условиях.
- Томаты, перец, баклажаны — 4-5, 12-13, 21-23, 31 января.
- Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2-7, 17-20, 27-28.
- Сельдерей, лук-порей — 1-3 января.
- Комнатные и декоративные цветы — 6-7, 12-13, 21-23.
- Земляника и клубника на рассаду — 27-28 января.
Неблагоприятные дни для посадки
В эти даты стоит воздержаться от посевов и пересадок:
8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 января.
Лучше посвятить время подготовке почвы, проверке семян и планированию весенних работ.
