Місячний посівний календар на січень 2026 - сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар на січень 2026 — що сіяти і коли
Січень 2026 року — старт нового сезону для садівників і городників, коли планують перші посіви та готують розсаду. Місячний посівний календар підкаже, які дні будуть сприятливими, а коли краще утриматися від робіт.
Новини.LIVE розповідає, коли сіяти розсаду у січні 2026 року, щоб отримати міцні сходи та закласти основу майбутнього врожаю.
Сприятливі дні для посіву у січні 2026
У першому місяці року варто орієнтуватися на фази зростаючого Місяця — саме тоді рослини краще приживаються та активно розвиваються.
Найкращі дати для робіт із рослинами:
4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.
У ці дні можна висівати розсаду, пересаджувати кімнатні рослини, укорінювати живці та вирощувати зелень на підвіконні.
Що сіяти у січні 2026 року
У січні посіви проводять переважно в теплицях або в кімнатних умовах.
- Томати, перець, баклажани — 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня.
- Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2-7, 17-20, 27-28.
- Селера, цибуля-порей — 1-3 січня.
- Кімнатні та декоративні квіти — 6-7, 12-13, 21-23.
- Суниця та полуниця на розсаду — 27-28 січня.
Несприятливі дні для посадки
У ці дати варто утриматися від посівів і пересадок:
8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 січня.
Краще присвятити час підготовці ґрунту, перевірці насіння та плануванню весняних робіт.
