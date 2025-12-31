Місячний посівний календар на січень 2026 - сприятливі дні для посіву

Людина садить розсаду. Фото: iStockphoto

Січень 2026 року — старт нового сезону для садівників і городників, коли планують перші посіви та готують розсаду. Місячний посівний календар підкаже, які дні будуть сприятливими, а коли краще утриматися від робіт.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти розсаду у січні 2026 року, щоб отримати міцні сходи та закласти основу майбутнього врожаю.

Сприятливі дні для посіву у січні 2026

У першому місяці року варто орієнтуватися на фази зростаючого Місяця — саме тоді рослини краще приживаються та активно розвиваються.

Найкращі дати для робіт із рослинами:

4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.

У ці дні можна висівати розсаду, пересаджувати кімнатні рослини, укорінювати живці та вирощувати зелень на підвіконні.

Що сіяти у січні 2026 року

У січні посіви проводять переважно в теплицях або в кімнатних умовах.

Томати, перець, баклажани — 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня.

Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2-7, 17-20, 27-28.

Селера, цибуля-порей — 1-3 січня.

Кімнатні та декоративні квіти — 6-7, 12-13, 21-23.

Суниця та полуниця на розсаду — 27-28 січня.

Несприятливі дні для посадки

У ці дати варто утриматися від посівів і пересадок:

8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 січня.

Краще присвятити час підготовці ґрунту, перевірці насіння та плануванню весняних робіт.

