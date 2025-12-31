Відео
Головна Дім та город Місячний посівний календар на січень 2026 — що сіяти і коли

Місячний посівний календар на січень 2026 — що сіяти і коли

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 09:59
Місячний посівний календар на січень 2026 - сприятливі дні для посіву
Людина садить розсаду. Фото: iStockphoto

Січень 2026 року — старт нового сезону для садівників і городників, коли планують перші посіви та готують розсаду. Місячний посівний календар підкаже, які дні будуть сприятливими, а коли краще утриматися від робіт.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти розсаду у січні 2026 року, щоб отримати міцні сходи та закласти основу майбутнього врожаю.

Читайте також:

Сприятливі дні для посіву у січні 2026

У першому місяці року варто орієнтуватися на фази зростаючого Місяця — саме тоді рослини краще приживаються та активно розвиваються.

Найкращі дати для робіт із рослинами:
4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.

У ці дні можна висівати розсаду, пересаджувати кімнатні рослини, укорінювати живці та вирощувати зелень на підвіконні.

Що сіяти у січні 2026 року

У січні посіви проводять переважно в теплицях або в кімнатних умовах.

  • Томати, перець, баклажани — 4-5, 12-13, 21-23, 31 січня.
  • Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2-7, 17-20, 27-28.
  • Селера, цибуля-порей — 1-3 січня.
  • Кімнатні та декоративні квіти — 6-7, 12-13, 21-23.
  • Суниця та полуниця на розсаду — 27-28 січня.

Несприятливі дні для посадки

У ці дати варто утриматися від посівів і пересадок:
8, 10, 11, 14-16, 24-26, 29, 30 січня.

Краще присвятити час підготовці ґрунту, перевірці насіння та плануванню весняних робіт.

Ми вже розповідали про те, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Також раніше пояснювали те, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Детальніше ми розповідали про те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

поради посів ефективні способи місячний календар січень
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
