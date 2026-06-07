Как спасти лук от стрелкования без химии: простой способ

Стрелкование лука на огороде. Колаж: Новини.LIVE

Стрелкование лука — проблема, которая способна испортить весь сезон. Как только растение выпускает стрелку, о крупных плодах можно забыть. Есть проверенный временем способ, который поможет спасти урожай лука без всякой химии.

Новини.LIVE рассказывает, как же можно спасти лук на огороде от стрелкования.

Почему лук уходит в стрелку

Есть несколько причин этой проблемы:

Резкие перепады температуры весной, когда теплые дни сменяются холодными ночами. В таких условиях растение испытывает стресс и переходит в режим размножения. Неправильное хранение севка. Если лук-севок хранился при слишком низких температурах, он уже имеет "внутреннюю программу" на стрелкование. Истощенная почва. Недостаток питательных веществ. Чрезмерная влажность, которая нарушает нормальное развитие корневой системы.

Какой простой способ без химии спасет лук от стрелкования

Лук значительно реже стрелкуется на участках, где регулярно используют древесную золу. Секрет этого средства прост:

Высокое содержание калия, кальция, фосфора и других микроэлементов помогает растению формировать крепкую луковицу. Зола снижает кислотность почвы, что особенно важно для лука, который лучше развивается в более нейтральной среде. Зола улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Как правильно использовать древесную золу

Оптимальное количество — примерно один стакан на квадратный метр грядки. Лучше всего посыпать междурядья лука тонким слоем золы по слегка влажной почве. Это помогает питательным веществам быстрее проникать в землю. После внесения золы стоит слегка разрыхлить почву, чтобы она равномерно распределилась.

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Процедуру можно повторять каждые две или три недели в период активного роста. Именно регулярность здесь имеет значение, ведь питание должно поддерживать растение постоянно, а не разово.

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