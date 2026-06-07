Як врятувати цибулю від стрілкування без хімії: простий спосіб

Стрілкування цибулі на городі. Колаж: Новини.LIVE

Стрілкування цибулі — проблема, що здатна зіпсувати увесь сезон. Щойно рослина випускає стрілку, про великі плоди можна забути. Є перевірений часом спосіб, який допоможе врятувати врожай цибулі без будь-якої хімії.

Новини.LIVE розповідає, як же ж можна врятувати цибулю на городі від стрілкування.

Чому цибуля йде в стрілку

Є кілька причин цієї проблеми:

Різкі перепади температури навесні, коли теплі дні змінюються холодними ночами. У таких умовах рослина відчуває стрес і переходить у режим розмноження. Неправильне зберігання сіянки. Якщо цибуля-сіянка зберігалася при занадто низьких температурах, вона вже має "внутрішню програму" на стрілкування. Виснажений ґрунт. Нестача поживних речовин. Надмірна вологість, яка порушує нормальний розвиток кореневої системи.

Який простий спосіб без хімії врятує цибулю від стрілкування

Цибуля значно рідше стрілкується на ділянках, де регулярно використовують деревний попіл. Секрет цього засобу простий:

Високий вміст калію, кальцію, фосфору та інших мікроелементів допомагає рослині формувати міцну цибулину. Попіл знижує кислотність ґрунту, що особливо важливо для цибулі, яка краще розвивається у більш нейтральному середовищі. Попіл покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким і повітропроникним.

Як правильно використовувати деревний попіл

Оптимальна кількість — приблизно одна склянка на квадратний метр грядки. Найкраще посипати міжряддя цибулі тонким шаром попелу по злегка вологому ґрунті. Це допомагає поживним речовинам швидше проникати в землю. Після внесення попелу варто злегка розпушити ґрунт, щоб він рівномірно розподілився.

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Процедуру можна повторювати кожні два або три тижні у період активного росту. Саме регулярність тут має значення, адже живлення повинно підтримувати рослину постійно, а не разово.

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