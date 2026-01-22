Что посадить рядом с клематисом - лучшие и нежелательные соседи

Клематис растет в саду. Фото: Pinterest

Клематис может щедро цвести годами или постепенно терять декоративность — и причина часто кроется не в уходе, а в соседях по клумбе. Неправильно подобранные растения забирают влагу, перегревают почву и мешают развитию лианы.

Новини.LIVE объясняет, что посадить возле клематиса, а от каких растений лучше отказаться, чтобы лиана была здоровой и радовала цветением.

Что нужно клематису от соседей

Клематис хорошо развивается только при правильном соседстве: ему важно, чтобы растения рядом затеняли почву, а не надземную часть лианы, не конкурировали за корни и влагу и помогали поддерживать стабильный микроклимат без пересушивания и перегрева. Именно соблюдение этих условий напрямую влияет на силу роста и обильность цветения.

Лучшие соседи для клематиса

Цветоводы советуют обратить внимание на такие растения:

хосты — прикрывают корневую зону и не мешают росту;

астильбы — сохраняют влагу и прохладу;

садовая герань — быстро закрывает землю;

манжетка — удерживает влагу и подчеркивает цветы лианы.

Они создают комфортные условия без агрессии.

Кого не стоит сажать рядом

Плохие соседи для клематиса:

мята и другие агрессивные многолетники;

барвинок с плотными корнями;

деревья и крупные кустарники с поверхностной корневой системой.

Такие растения забирают влагу, свет и пространство, из-за чего клематис слабеет.

