Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лучшие соседи клематиса — что стоит посадить рядом

Лучшие соседи клематиса — что стоит посадить рядом

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 04:57
Что посадить рядом с клематисом - лучшие и нежелательные соседи
Клематис растет в саду. Фото: Pinterest

Клематис может щедро цвести годами или постепенно терять декоративность — и причина часто кроется не в уходе, а в соседях по клумбе. Неправильно подобранные растения забирают влагу, перегревают почву и мешают развитию лианы.

Новини.LIVE объясняет, что посадить возле клематиса, а от каких растений лучше отказаться, чтобы лиана была здоровой и радовала цветением.

Реклама
Читайте также:

Что нужно клематису от соседей

Клематис хорошо развивается только при правильном соседстве: ему важно, чтобы растения рядом затеняли почву, а не надземную часть лианы, не конкурировали за корни и влагу и помогали поддерживать стабильный микроклимат без пересушивания и перегрева. Именно соблюдение этих условий напрямую влияет на силу роста и обильность цветения.

Лучшие соседи для клематиса

Цветоводы советуют обратить внимание на такие растения:

  • хосты — прикрывают корневую зону и не мешают росту;
  • астильбы — сохраняют влагу и прохладу;
  • садовая герань — быстро закрывает землю;
  • манжетка — удерживает влагу и подчеркивает цветы лианы.

Они создают комфортные условия без агрессии.

Кого не стоит сажать рядом

Плохие соседи для клематиса:

  • мята и другие агрессивные многолетники;
  • барвинок с плотными корнями;
  • деревья и крупные кустарники с поверхностной корневой системой.

Такие растения забирают влагу, свет и пространство, из-за чего клематис слабеет.

Мы уже писали о том, какие растения стоит обрезать в январе и какие результаты это дает.

Ранее сообщалось о том, как поддержать хлорофитум зимой и сохранить его декоративность.

Также мы объясняли то, когда сеять лилии на рассаду в 2026 году и как правильно подготовить растения к высадке.

растения цветы советы сад эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации