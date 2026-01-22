Що посадити біля клематиса - найкращі й небажані сусіди

Клематис росте у саду. Фото: Pinterest

Клематис може щедро цвісти роками або поступово втрачати декоративність — і причина часто криється не в догляді, а в сусідах по клумбі. Неправильно підібрані рослини забирають вологу, перегрівають ґрунт і заважають розвитку ліани.

Новини.LIVE пояснює, що посадити біля клематиса, а від яких рослин краще відмовитися, щоб ліана була здоровою й тішила цвітінням.

Що потрібно клематису від сусідів

Клематис добре розвивається лише за правильного сусідства: йому важливо, щоб рослини поруч затіняли ґрунт, а не надземну частину ліани, не конкурували за коріння та вологу й допомагали підтримувати стабільний мікроклімат без пересушування та перегріву. Саме дотримання цих умов напряму впливає на силу росту та рясність цвітіння.

Найкращі сусіди для клематиса

Квітникарі радять звернути увагу на такі рослини:

хости — прикривають кореневу зону й не заважають росту;

астильби — зберігають вологу та прохолоду;

садова герань — швидко закриває землю;

манжетка — утримує вологу та підкреслює квіти ліани.

Вони створюють комфортні умови без агресії.

Кого не варто садити поруч

Погані сусіди для клематиса:

м’ята та інші агресивні багаторічники;

барвінок із щільним корінням;

дерева й великі кущі з поверхневою кореневою системою.

Такі рослини забирають вологу, світло й простір, через що клематис слабшає.

