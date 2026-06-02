Когда сеять дыню в июне 2026: лунный календарь и советы для сладкого урожая

Посев семян дыни в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Медовая дыня с собственной грядки — настоящая роскошь, особенно в наше время заоблачных цен. Секрет выращивания крупных и сладких плодов на самом деле прост — необходимо учесть погодные условия и выбрать благоприятное время для посева культуры по лунному календарю. В июне 2026 есть возможность посеять много сортов дыни и получить хороший урожай до конца лета или начала осени.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять дыню в июне 2026 и какие правила помогут вырастить действительно сладкие плоды.

Лучшие дни для посева дыни в июне 2026 по лунному календарю

Многие огородники ориентируются на фазы Луны. Считается, что посев в благоприятные дни помогает вырастить крепкие и здоровые растения. В июне 2026 года самыми благоприятными днями для посева дыни в открытый грунт считаются: 1, 2, 3, 8, 9, 10 число.

Какой должна быть погода для посева дыни

Даже самый благоприятный день по лунному календарю не гарантирует успеха, если земля недостаточно прогрелась. Для посева дыни температура почвы должна стабильно держаться на уровне не менее +15°C. Оптимальными считаются показатели от +18 до +22°C. В июне такие условия обычно устанавливаются почти на всей территории Украины, что делает этот месяц одним из лучших для выращивания теплолюбивой культуры. Если ночи остаются прохладными, молодые всходы желательно временно укрывать агроволокном.

Также есть простой народный способ проверки готовности почвы: приложите ладонь к земле примерно на минуту. Если она не чувствует холода, можно смело приступать к посеву.

Читайте также:

Как выбрать идеальное место для дыни

От места посадки напрямую зависит будущий урожай. Дыня обожает солнце, поэтому грядка должна освещаться в течение всего дня.

Для культуры лучше всего подходят:

легкие и рыхлые почвы;

участки без застоя воды;

места, защищенные от сильных холодных ветров;

хорошо дренированная почва с нейтральной кислотностью.

Чтобы защитить посадки от северных ветров, вдоль грядки можно сеять кукурузу. Она создаст естественный барьер и поможет сохранить тепло.

Как подготовить семена перед посевом

Чтобы получить крепкие всходы и ускорить прорастание, семена желательно подготовить заранее. Перед посадкой их можно замочить на несколько часов в стимуляторе роста или в обычной теплой воде. Такая процедура помогает семенам быстрее проснуться и активизировать процесс прорастания.

Как правильно сеять дыню в открытый грунт

Глубина посева зависит от типа земли на участке. На тяжелых глинистых или плотных почвах семена заглубляют примерно на 3 см. Если земля легкая и песчаная, глубину можно увеличить до 4-5 см.

Не менее важно придерживаться правильной схемы посадки:

между лунками — от 80 до 100 см;

между рядами — от 100 до 150 см.

Также делимся другими темами по огородничеству

Что посадить возле дыни, чтобы плоды росли крупными и сладкими.

Чем подкормить дыни и арбузы после появления всходов, чтобы получить сладкие плоды.

Когда сеять семена арбуза в открытый грунт в июне 2026 года по лунному календарю.