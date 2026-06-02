Коли сіяти диню у червні 2026: місячний календар та поради для солодкого врожаю

Медова диня з власної грядки — справжня розкіш, особливо у наші часи захмарних цін. Секрет вирощування великих та солодких плодів насправді простий — необхідно врахувати погодні умови та обрати найсприятливіший час для посіву культури за місячним календарем. У червні 2026 є можливість посіяти багато сортів дині та отримати гарний урожай до кінця літа або початку осені.

Найкращі дні для посіву дині у червні 2026 за місячним календарем

Багато городників орієнтуються на фази Місяця. Вважається, що посів у сприятливі дні допомагає виростити міцні та здорові рослини. У червні 2026 року найсприятливішими днями для посіву дині у відкритий ґрунт вважаються: 1, 2, 3, 8, 9, 10 число.

Якою має бути погода для посіву дині

Навіть найсприятливіший день за місячним календарем не гарантує успіху, якщо земля недостатньо прогрілася. Для посіву дині температура ґрунту повинна стабільно триматися на рівні не менше +15°C. Оптимальними вважаються показники від +18 до +22°C. У червні такі умови зазвичай встановлюються майже на всій території України, що робить цей місяць одним із найкращих для вирощування теплолюбної культури. Якщо ночі залишаються прохолодними, молоді сходи бажано тимчасово вкривати агроволокном.

Також є простий народний спосіб перевірки готовності ґрунту: прикладіть долоню до землі приблизно на хвилину. Якщо вона не відчуває холоду, можна сміливо приступати до посіву.

Як обрати ідеальне місце для дині

Від місця посадки безпосередньо залежить майбутній урожай. Диня обожнює сонце, тому грядка повинна освітлюватися протягом усього дня.

Для культури найкраще підходять:

легкі та пухкі ґрунти;

ділянки без застою води;

місця, захищені від сильних холодних вітрів;

добре дренований ґрунт із нейтральною кислотністю.

Щоб захистити посадки від північних вітрів, уздовж грядки можна сіяти кукурудзу. Вона створить природний бар'єр і допоможе зберегти тепло.

Як підготувати насіння перед посівом

Щоб отримати міцні сходи та прискорити проростання, насіння бажано підготувати заздалегідь. Перед посадкою його можна замочити на кілька годин у стимуляторі росту або у звичайній теплій воді. Така процедура допомагає насінинам швидше прокинутися та активізувати процес проростання.

Як правильно сіяти диню у відкритий ґрунт

Глибина посіву залежить від типу землі на ділянці. На важких глинистих або щільних ґрунтах насіння заглиблюють приблизно на 3 см. Якщо земля легка та піщана, глибину можна збільшити до 4-5 см.

Не менш важливо дотримуватися правильної схеми посадки:

між лунками — від 80 до 100 см;

між рядами — від 100 до 150 см.

