Хранение лимонов в холодильнике. Фото: shutterstock.com

Купили лимоны, а уже через неделю они сморщились, затвердели или даже покрылись плесенью? Самое досадное, что даже холодильник не всегда спасает. На самом деле цитрусовые способны оставаться свежими и сочными до четырех недель. И для этого не нужны ни дорогие контейнеры, ни сложные уловки.

Как сохранить лимоны свежими до месяца, рассказали специалисты американской кулинарной лаборатории America's Test Kitchen, передает El Español.

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Где хранить лимоны, чтобы они оставались свежими в течение месяца

Обычная фруктовая ваза на столе кажется идеальным местом для лимонов. Однако именно там они быстрее всего теряют сочность. При комнатной температуре плоды начинают высыхать уже примерно через неделю.

Главные враги цитрусовых — тепло и сухой воздух. Дело в том, что кожура лимона имеет пористую структуру, через которую постепенно испаряется влага. В результате фрукт становится твёрдым, сморщенным и менее сочным.

Лучшее решение — холодильник и обычный герметичный пакет с застежкой zip-lock.

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Чтобы лимоны оставались свежими как можно дольше, придерживайтесь простых правил:

Выньте плоды из сетки или магазинной упаковки. Проверьте, нет ли повреждений, мягких участков или признаков плесени. Положите сухие целые лимоны в пакет с застежкой. Плотно закройте его и поместите в холодильник, желательно в отделение для овощей и фруктов. Добавлять воду внутрь не нужно.

Лимоны, которые лежали в холодильнике без упаковки, начали заметно терять влагу примерно через две недели. Зато плоды в герметичных пакетах оставались в хорошем состоянии до четырех недель.

Секрет прост: закрытый пакет удерживает влагу, испаряющуюся из кожуры, и создает благоприятную среду, замедляющую высыхание.

Как хранить лимон без цедры или уже разрезанный

Если вы использовали только цедру для выпечки, не оставляйте очищенный фрукт открытым. Без верхнего слоя кожуры он значительно быстрее теряет влагу. Специалисты советуют плотно обернуть такой лимон пищевой пленкой и положить в холодильник.

Точно так же можно поступить с разрезанным плодом. Особенно важно закрыть срез, чтобы мякоть не подсыхала. Однако такие лимоны лучше использовать в течение нескольких дней, а не хранить месяц.

Можно ли замораживать лимоны

Если вы не планируете использовать остатки в ближайшее время, на помощь придет морозильная камера. Например, лимонную цедру можно положить в небольшой герметичный контейнер или пакет и заморозить. Примерно в течение трех недель она будет хорошо сохранять свои свойства, хотя постепенно будет терять яркость цвета.

С соком еще проще. Разлейте его в формочки для льда и заморозьте. Такие кубики удобно добавлять в соусы, маринады и другие блюда. Правда, после размораживания вкус может быть несколько менее насыщенным.

Как сохранить лимоны на несколько месяцев

Существует еще один интересный способ, который особенно популярен в марокканской кухне. Речь идет о консервированных лимонах. Традиционно плоды выдерживают с большим количеством соли в собственном соке. Для аромата иногда добавляют лавровый лист, корицу, перец или гвоздику.

Со временем кожура становится мягче, а вкус — менее кислым, с выраженными солеными нотками. Такие лимоны используют для приготовления мяса, салатов, кус-куса и соусов. Для длительного хранения важно использовать проверенный рецепт консервирования.

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