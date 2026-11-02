Зберігання лимонів у холодильнику. Фото: shutterstock.com

Купили лимони, а вже за тиждень вони зморщилися, затверділи або навіть вкрилися пліснявою? Найприкріше, що навіть холодильник не завжди рятує. Насправді цитрусові здатні залишатися свіжими та соковитими до чотирьох тижнів. І для цього не потрібні ані дорогі контейнери, ані складні хитрощі.

Як зберігати лимони свіжими до місяця, розповіли фахівці американської кулінарної лабораторії America's Test Kitchen, передає El Español.

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Де зберігати лимони, щоб вони залишалися свіжими місяць

Звичайна фруктова ваза на столі здається ідеальним місцем для лимонів. Проте саме там вони найшвидше втрачають соковитість. За кімнатної температури плоди починають висихати вже приблизно через тиждень.

Головні вороги цитрусових — тепло та сухе повітря. Річ у тім, що шкірка лимона має пористу структуру, через яку поступово випаровується волога. Внаслідок цього фрукт стає твердим, зморщеним і менш соковитим.

Найкраще рішення — холодильник та звичайний герметичний пакет із застібкою zip-lock.

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Щоб лимони залишалися свіжими якомога довше, дотримуйтеся простих правил:

Вийміть плоди із сітки або магазинного пакування. Перевірте, чи немає пошкоджень, м'яких ділянок або ознак плісняви. Покладіть сухі цілі лимони в пакет із застібкою. Щільно закрийте його та помістіть у холодильник, бажано у відділення для овочів і фруктів. Додавати воду всередину не потрібно.

Лимони, які лежали в холодильнику без пакування, почали помітно втрачати вологу приблизно через два тижні. Натомість плоди в герметичних пакетах залишалися добре збереженими до чотирьох тижнів.

Секрет простий: закритий пакет утримує вологу, яка випаровується зі шкірки, та створює сприятливе середовище, що уповільнює висихання.

Як зберігати лимон без цедри або вже розрізаний

Якщо ви використали лише цедру для випічки, не залишайте очищений фрукт відкритим. Без верхнього шару шкірки він значно швидше втрачає вологу. Фахівці радять щільно обгорнути такий лимон харчовою плівкою та покласти в холодильник.

Так само можна вчинити з розрізаним плодом. Особливо важливо закрити зріз, щоб м'якоть не підсихала. Проте такі лимони краще використати протягом кількох днів, а не зберігати місяць.

Чи можна заморожувати лимони

Якщо ви не плануєте використовувати залишки найближчим часом, виручить морозильна камера. Наприклад, лимонну цедру можна покласти в невеликий герметичний контейнер або пакет і заморозити. Приблизно протягом трьох тижнів вона добре зберігатиме свої властивості, хоча поступово втрачатиме яскравість кольору.

Із соком ще простіше. Розлийте його у формочки для льоду та заморозьте. Такі кубики зручно додавати до соусів, маринадів та інших страв. Щоправда, після розморожування смак може бути дещо менш насиченим.

Як зберегти лимони на кілька місяців

Існує ще один цікавий спосіб, який особливо популярний у марокканській кухні. Йдеться про консервовані лимони. Традиційно плоди витримують із великою кількістю солі у власному соку. Для аромату іноді додають лавровий лист, корицю, перець або гвоздику.

Згодом шкірка стає м'якшою, а смак — менш кислим, із виразними солоними нотками. Такі лимони використовують для приготування м'яса, салатів, кус-кусу та соусів. Для тривалого зберігання важливо користуватися перевіреним рецептом консервування.

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