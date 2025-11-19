Видео
Видео

Главная Дом и огород Легонько постучите по яблоне — и урожай станет больше

Легонько постучите по яблоне — и урожай станет больше

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:36
обновлено: 16:30
Как повысить урожайность яблони - механическое опыление и постукивание по стволу во время цветения
Яблоня растет в саду. Фото: Freepik

Во время холодной или дождливой весны яблони часто образуют мало завязей. Опытные садоводы используют простой прием — легкое постукивание по стволу, которое улучшает опыление.

Новини.LIVE рассказывает, почему этот старинный метод работает и как правильно его применять.

Читайте также:

Почему постукивание помогает

Во время холодной и дождливой весны пчелы работают менее активно, а часть цветков яблони остается неопыленной. Легкая вибрация от постукивания заставляет пыльцу равномернее оседать на бутонах, образуя больше завязей. По словам садоводов, урожай может вырасти на 10-15%.

Когда это особенно эффективно

Метод идеален для старых яблонь с густой кроной, где насекомым трудно добраться до всех цветков. Он компенсирует слабое естественное опыление и помогает дереву равномерно сформировать урожай. Особенно полезен прием в годы с резкими перепадами температур, когда активность пчел значительно снижается.

Как правильно выполнять

Стучать нужно аккуратно — только ладонью или деревянной палкой, чтобы не травмировать кору. Достаточно нескольких легких ударов по стволу или основным ветвям в период активного цветения. Не стоит делать сильные движения: чрезмерная вибрация может повредить молодые завязи и ослабить дерево.

Совет от садоводов

Постукивание можно совместить с ручным опылением кисточкой — такой двойной подход дает наилучший результат. Процедура занимает несколько минут, но существенно влияет на урожайность. Садоводы отмечают, что даже одно-два повторения за период цветения заметно повышают количество завязей.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
