Как повысить урожайность яблони - механическое опыление и постукивание по стволу во время цветения

Легонько постучите по яблоне — и урожай станет больше
Во время холодной или дождливой весны яблони часто образуют мало завязей. Опытные садоводы используют простой прием — легкое постукивание по стволу, которое улучшает опыление.
Новини.LIVE рассказывает, почему этот старинный метод работает и как правильно его применять.
Почему постукивание помогает
Во время холодной и дождливой весны пчелы работают менее активно, а часть цветков яблони остается неопыленной. Легкая вибрация от постукивания заставляет пыльцу равномернее оседать на бутонах, образуя больше завязей. По словам садоводов, урожай может вырасти на 10-15%.
Когда это особенно эффективно
Метод идеален для старых яблонь с густой кроной, где насекомым трудно добраться до всех цветков. Он компенсирует слабое естественное опыление и помогает дереву равномерно сформировать урожай. Особенно полезен прием в годы с резкими перепадами температур, когда активность пчел значительно снижается.
Как правильно выполнять
Стучать нужно аккуратно — только ладонью или деревянной палкой, чтобы не травмировать кору. Достаточно нескольких легких ударов по стволу или основным ветвям в период активного цветения. Не стоит делать сильные движения: чрезмерная вибрация может повредить молодые завязи и ослабить дерево.
Совет от садоводов
Постукивание можно совместить с ручным опылением кисточкой — такой двойной подход дает наилучший результат. Процедура занимает несколько минут, но существенно влияет на урожайность. Садоводы отмечают, что даже одно-два повторения за период цветения заметно повышают количество завязей.
