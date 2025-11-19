Відео
Головна Дім та город Легенько постукайте по яблуні — і врожай стане більшим

Легенько постукайте по яблуні — і врожай стане більшим

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 14:36
Оновлено: 16:30
Як підвищити врожайність яблуні - механічне запилення та постукування по стовбуру під час цвітіння
Яблуня росте у саду. Фото: Freepik

Під час холодної чи дощової весни яблуні часто утворюють мало зав’язей. Досвідчені садівники використовують простий прийом — легке постукування по стовбуру, яке покращує запилення.

Новини.LIVE розповідає, чому цей старовинний метод працює і як правильно його застосовувати.

Чому постукування допомагає

Під час холодної та дощової весни бджоли працюють менш активно, а частина квіток яблуні залишається незапиленою. Легка вібрація від постукування змушує пилок рівномірніше осідати на бутонах, утворюючи більше зав’язей. За словами садівників, урожай може зрости на 10-15%.

Коли це особливо ефективно

Метод ідеальний для старих яблунь із густою кроною, де комахам важко дістатися до всіх квіток. Він компенсує слабке природне запилення та допомагає дереву рівномірніше сформувати врожай. Особливо корисний прийом у роки з різкими перепадами температур, коли активність бджіл значно знижується.

Як правильно виконувати

Стукати потрібно акуратно — тільки долонею або дерев’яною палицею, щоб не травмувати кору. Достатньо кількох легких ударів по стовбуру або основних гілках у період активного цвітіння. Не варто робити сильні рухи: надмірна вібрація може пошкодити молоді зав’язі та ослабити дерево.

Порада від садівників

Постукування можна поєднати з ручним запиленням пензликом — такий подвійний підхід дає найкращий результат. Процедура займає кілька хвилин, але суттєво впливає на врожайність. Садівники зазначають, що навіть одне-два повторення за період цвітіння помітно підвищують кількість зав’язей.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
