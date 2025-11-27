Видео
Видео

Главная Дом и огород Цветы, которым нужен покой зимой — как правильно ухаживать

Цветы, которым нужен покой зимой — как правильно ухаживать

Дата публикации 27 ноября 2025 12:22
Как ухаживать за комнатными цветами зимой - какие растения нуждаются в покое и меньшем поливе
Женщина ухаживает за цветами на подоконнике. Фото: Freepik

Зимой комнатные цветы нуждаются не только в тепле, но и в отдыхе. Многие из них замедляют рост, прекращают цветение и переходят в период покоя. Если продолжать поливать их, как летом, растения могут ослабнуть или даже погибнуть.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы зимой "засыпают" и как создать для них идеальные условия.

Какие цветы "спят" зимой

К спящим относятся глоксиния, каладиум, орхидеи, некоторые кактусы и луковичные. Они замедляют рост, сбрасывают листья и ждут весеннего тепла. Если не дать им периода покоя, растения могут болеть или не зацвести в следующем году.

Оптимальная температура

Во время покоя растениям нужен прохладный воздух — от +5 до +14°C. Горшки можно ставить на прохладный подоконник, но без сквозняков. Теплолюбивые виды держите подальше от батарей и отопительных приборов.

Полив и влажность

Поливайте раз в 2-4 недели, только когда почва подсохла. Избыток воды в это время приводит к гнили. Используйте отстоянную или талую воду. Для кактусов и алоэ полив зимой — минимальный, иногда достаточно легкого опрыскивания.

Освещение и уход

Большинству "спящих" цветов подходит полутень или темнота. Для продолжающих расти (фикус, кливия, сансевиерия), нужен дополнительный свет. Периодически осматривайте растения, чтобы не появились вредители из-за сухого воздуха.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
