Как ухаживать за комнатными цветами зимой - какие растения нуждаются в покое и меньшем поливе

Цветы, которым нужен покой зимой — как правильно ухаживать
Зимой комнатные цветы нуждаются не только в тепле, но и в отдыхе. Многие из них замедляют рост, прекращают цветение и переходят в период покоя. Если продолжать поливать их, как летом, растения могут ослабнуть или даже погибнуть.
Новини.LIVE рассказывает, какие цветы зимой "засыпают" и как создать для них идеальные условия.
Какие цветы "спят" зимой
К спящим относятся глоксиния, каладиум, орхидеи, некоторые кактусы и луковичные. Они замедляют рост, сбрасывают листья и ждут весеннего тепла. Если не дать им периода покоя, растения могут болеть или не зацвести в следующем году.
Оптимальная температура
Во время покоя растениям нужен прохладный воздух — от +5 до +14°C. Горшки можно ставить на прохладный подоконник, но без сквозняков. Теплолюбивые виды держите подальше от батарей и отопительных приборов.
Полив и влажность
Поливайте раз в 2-4 недели, только когда почва подсохла. Избыток воды в это время приводит к гнили. Используйте отстоянную или талую воду. Для кактусов и алоэ полив зимой — минимальный, иногда достаточно легкого опрыскивания.
Освещение и уход
Большинству "спящих" цветов подходит полутень или темнота. Для продолжающих расти (фикус, кливия, сансевиерия), нужен дополнительный свет. Периодически осматривайте растения, чтобы не появились вредители из-за сухого воздуха.
