Головна Дім та город Квіти, яким потрібен спокій узимку — як правильно доглядати

Квіти, яким потрібен спокій узимку — як правильно доглядати

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:22
Як доглядати за кімнатними квітами взимку - які рослини потребують спокою і менше поливу
Жінка доглядає квіти на підвіконні. Фото: Freepik

Взимку кімнатні квіти потребують не лише тепла, а й відпочинку. Багато з них сповільнюють ріст, припиняють цвітіння й переходять у період спокою. Якщо продовжувати поливати їх, як улітку, рослини можуть ослабнути чи навіть загинути.

Новини.LIVE розповідає, які квіти взимку "засинають" і як створити для них ідеальні умови.

Читайте також:

Які квіти "сплять" узимку

До сплячих відносяться глоксинія, каладіум, орхідеї, деякі кактуси та цибулинні. Вони уповільнюють ріст, скидають листя й чекають весняного тепла. Якщо не дати їм періоду спокою, рослини можуть хворіти або не зацвісти наступного року.

Оптимальна температура

Під час спокою рослинам потрібне прохолодне повітря — від +5 до +14°C. Горщики можна ставити на прохолодне підвіконня, але без протягів. Теплолюбні види тримайте далі від батарей і опалювальних приладів.

Полив і вологість

Поливайте раз на 2-4 тижні, тільки коли ґрунт підсох. Надлишок води у цей час призводить до гнилі. Використовуйте відстояну або талу воду. Для кактусів і алое полив узимку — мінімальний, іноді достатньо легкого обприскування.

Освітлення та догляд

Більшості "сплячих" квітів підходить напівтінь або темрява. Для тих, що продовжують рости (фікус, клівія, сансев’єра), потрібне додаткове світло. Періодично оглядайте рослини, щоб не з’явилися шкідники через сухе повітря.

рослини зима поради домашні квіти догляд
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
