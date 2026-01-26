Почему куры зимой перестают нестись - главные причины и советы для повышения продуктивности

Куры не несутся зимой — что мешает и как это исправить
Зимой куры почти не несутся из-за холода, короткого дня, потери белка во время линьки и недостатка питательных веществ. Правильно созданные условия помогают вернуть яйценоскость даже в морозный сезон.
Новини.LIVE объясняет, почему куры зимой снижают яйценоскость и какие условия нужно создать, чтобы восстановить производительность.
Основные причины, почему куры не несутся зимой
Куры реагируют на сокращение светового дня — это включает их "биологические часы" и переводит организм в экономный режим. Зимой они линяют, теряют белок и тратят много энергии на тепло. Низкие температуры и дефицит питательных веществ дополнительно тормозят формирование яиц.
Свет — ключевой фактор для яйценоскости
Для стабильного несения курице нужно 14-16 часов света. Зимой световой день вдвое короче, поэтому обязательна установка искусственного освещения с правильным спектром — именно его "видит" птица и воспринимает как сигнал к откладыванию яиц.
Температура и условия содержания
- В курятнике должно быть не ниже +15°C.
- Нужны теплая вода и теплая пища.
- Необходима сухость и отсутствие сквозняков.
При температуре +10...+12°C курица тратит всю энергию на согревание тела и автоматически снижает яйценоскость.
Питание — что добавить в рацион
Для зимнего периода требуются:
- кальций (измельченная скорлупа, глюконат кальция, минеральные добавки);
- белок (жмых, вареные яйца, мясо-костная мука);
- витамины и овощи;
- доступ к обогащенному комбикорму.
Недостаток кальция делает скорлупу тонкой, а дефицит белка — останавливает формирование яйца полностью.
Что сделать, чтобы куры снова неслись
- Обеспечить световой день 14-16 часов.
- Утеплить курятник.
- Добавить кальций и витаминные добавки.
- Давать теплую пищу.
- Поддерживать чистоту и сухость в помещении.
Комплекс этих мероприятий постепенно возвращает кур к нормальной продуктивности даже зимой.
