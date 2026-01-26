Видео
Україна
Главная Дом и огород Куры не несутся зимой — что мешает и как это исправить

Куры не несутся зимой — что мешает и как это исправить

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 19:00
Почему куры зимой перестают нестись - главные причины и советы для повышения продуктивности
Курица с яйцами. Фото: Pinterest

Зимой куры почти не несутся из-за холода, короткого дня, потери белка во время линьки и недостатка питательных веществ. Правильно созданные условия помогают вернуть яйценоскость даже в морозный сезон.

Новини.LIVE объясняет, почему куры зимой снижают яйценоскость и какие условия нужно создать, чтобы восстановить производительность.

Основные причины, почему куры не несутся зимой

Куры реагируют на сокращение светового дня — это включает их "биологические часы" и переводит организм в экономный режим. Зимой они линяют, теряют белок и тратят много энергии на тепло. Низкие температуры и дефицит питательных веществ дополнительно тормозят формирование яиц.

Свет — ключевой фактор для яйценоскости

Для стабильного несения курице нужно 14-16 часов света. Зимой световой день вдвое короче, поэтому обязательна установка искусственного освещения с правильным спектром — именно его "видит" птица и воспринимает как сигнал к откладыванию яиц.

Температура и условия содержания

  • В курятнике должно быть не ниже +15°C.
  • Нужны теплая вода и теплая пища.
  • Необходима сухость и отсутствие сквозняков.

При температуре +10...+12°C курица тратит всю энергию на согревание тела и автоматически снижает яйценоскость.

Питание — что добавить в рацион

Для зимнего периода требуются:

  • кальций (измельченная скорлупа, глюконат кальция, минеральные добавки);
  • белок (жмых, вареные яйца, мясо-костная мука);
  • витамины и овощи;
  • доступ к обогащенному комбикорму.

Недостаток кальция делает скорлупу тонкой, а дефицит белка — останавливает формирование яйца полностью.

Что сделать, чтобы куры снова неслись

  • Обеспечить световой день 14-16 часов.
  • Утеплить курятник.
  • Добавить кальций и витаминные добавки.
  • Давать теплую пищу.
  • Поддерживать чистоту и сухость в помещении.

Комплекс этих мероприятий постепенно возвращает кур к нормальной продуктивности даже зимой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
