Чому кури взимку перестають нестися - головні причини та поради для підвищення продуктивності

Кури не несуться взимку — що заважає й як це виправити
Взимку кури майже не несуться через холод, короткий день, втрату білка під час линяння та нестачу поживних речовин. Правильно створені умови допомагають повернути несучість навіть у морозний сезон.
Новини.LIVE пояснює, чому кури взимку знижують несучість і які умови потрібно створити, щоб відновити продуктивність.
Основні причини, чому кури не несуться взимку
Кури реагують на скорочення світлового дня — це вмикає їхній "біологічний годинник" і переводить організм у економний режим. Узимку вони линяють, втрачають білок і витрачають багато енергії на тепло. Низькі температури та дефіцит поживних речовин додатково гальмують формування яєць.
Світло — ключовий фактор для несучості
Для стабільного несення курці потрібно 14-16 годин світла. Взимку світловий день удвічі коротший, тому обов’язкове встановлення штучного освітлення з правильним спектром — саме його "бачить" птах і сприймає як сигнал до відкладання яєць.
Температура та умови утримання
- У курятнику має бути не нижче +15°C.
- Потрібні тепла вода і тепла їжа.
- Необхідна сухість і відсутність протягів.
За температури +10…+12°C курка витрачає всю енергію на зігрівання тіла й автоматично знижує несучість.
Харчування — що додати до раціону
Для зимового періоду потрібні:
- кальцій (подрібнена шкаралупа, глюконат кальцію, мінеральні добавки);
- білок (макуха, варені яйця, м’ясо-кісткове борошно);
- вітаміни та овочі;
- доступ до збагаченого комбікорму.
Нестача кальцію робить шкаралупу тонкою, а дефіцит білка — зупиняє формування яйця повністю.
Що зробити, щоб кури знову неслися
- Забезпечити світловий день 14-16 годин.
- Утеплити курятник.
- Додати кальцій і вітамінні добавки.
- Давати теплу їжу.
- Підтримувати чистоту та сухість у приміщенні.
Комплекс цих заходів поступово повертає курей до нормальної продуктивності навіть узимку.
Ми вже розповідали про те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.
Також раніше пояснювали те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.
Детальніше ми розповідали про те, як за допомогою термоплівки швидко утеплити вікна взимку та зменшити втрати тепла.
Читайте Новини.LIVE!