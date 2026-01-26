Чому кури взимку перестають нестися - головні причини та поради для підвищення продуктивності

Курка з яйцями. Фото: Pinterest

Взимку кури майже не несуться через холод, короткий день, втрату білка під час линяння та нестачу поживних речовин. Правильно створені умови допомагають повернути несучість навіть у морозний сезон.

Новини.LIVE пояснює, чому кури взимку знижують несучість і які умови потрібно створити, щоб відновити продуктивність.

Основні причини, чому кури не несуться взимку

Кури реагують на скорочення світлового дня — це вмикає їхній "біологічний годинник" і переводить організм у економний режим. Узимку вони линяють, втрачають білок і витрачають багато енергії на тепло. Низькі температури та дефіцит поживних речовин додатково гальмують формування яєць.

Світло — ключовий фактор для несучості

Для стабільного несення курці потрібно 14-16 годин світла. Взимку світловий день удвічі коротший, тому обов’язкове встановлення штучного освітлення з правильним спектром — саме його "бачить" птах і сприймає як сигнал до відкладання яєць.

Температура та умови утримання

У курятнику має бути не нижче +15°C.

Потрібні тепла вода і тепла їжа.

Необхідна сухість і відсутність протягів.

За температури +10…+12°C курка витрачає всю енергію на зігрівання тіла й автоматично знижує несучість.

Харчування — що додати до раціону

Для зимового періоду потрібні:

кальцій (подрібнена шкаралупа, глюконат кальцію, мінеральні добавки);

білок (макуха, варені яйця, м’ясо-кісткове борошно);

вітаміни та овочі;

доступ до збагаченого комбікорму.

Нестача кальцію робить шкаралупу тонкою, а дефіцит білка — зупиняє формування яйця повністю.

Що зробити, щоб кури знову неслися

Забезпечити світловий день 14-16 годин.

Утеплити курятник.

Додати кальцій і вітамінні добавки.

Давати теплу їжу.

Підтримувати чистоту та сухість у приміщенні.

Комплекс цих заходів поступово повертає курей до нормальної продуктивності навіть узимку.

