Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Кури не несуться взимку — що заважає й як це виправити

Кури не несуться взимку — що заважає й як це виправити

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:00
Чому кури взимку перестають нестися - головні причини та поради для підвищення продуктивності
Курка з яйцями. Фото: Pinterest

Взимку кури майже не несуться через холод, короткий день, втрату білка під час линяння та нестачу поживних речовин. Правильно створені умови допомагають повернути несучість навіть у морозний сезон.

Новини.LIVE пояснює, чому кури взимку знижують несучість і які умови потрібно створити, щоб відновити продуктивність.

Реклама
Читайте також:

Основні причини, чому кури не несуться взимку

Кури реагують на скорочення світлового дня — це вмикає їхній "біологічний годинник" і переводить організм у економний режим. Узимку вони линяють, втрачають білок і витрачають багато енергії на тепло. Низькі температури та дефіцит поживних речовин додатково гальмують формування яєць.

Світло — ключовий фактор для несучості

Для стабільного несення курці потрібно 14-16 годин світла. Взимку світловий день удвічі коротший, тому обов’язкове встановлення штучного освітлення з правильним спектром — саме його "бачить" птах і сприймає як сигнал до відкладання яєць.

Температура та умови утримання

  • У курятнику має бути не нижче +15°C.
  • Потрібні тепла вода і тепла їжа.
  • Необхідна сухість і відсутність протягів.

За температури +10…+12°C курка витрачає всю енергію на зігрівання тіла й автоматично знижує несучість.

Харчування — що додати до раціону

Для зимового періоду потрібні:

  • кальцій (подрібнена шкаралупа, глюконат кальцію, мінеральні добавки);
  • білок (макуха, варені яйця, м’ясо-кісткове борошно);
  • вітаміни та овочі;
  • доступ до збагаченого комбікорму.

Нестача кальцію робить шкаралупу тонкою, а дефіцит білка — зупиняє формування яйця повністю.

Що зробити, щоб кури знову неслися

  • Забезпечити світловий день 14-16 годин.
  • Утеплити курятник.
  • Додати кальцій і вітамінні добавки.
  • Давати теплу їжу.
  • Підтримувати чистоту та сухість у приміщенні.

Комплекс цих заходів поступово повертає курей до нормальної продуктивності навіть узимку.

Ми вже розповідали про те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

Також раніше пояснювали те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Детальніше ми розповідали про те, як за допомогою термоплівки швидко утеплити вікна взимку та зменшити втрати тепла.

зима поради яйця ефективні способи курка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації