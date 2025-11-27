Как сделать компост в мешках дома без ямы и запаха - пошаговая инструкция

Человек делает компост в мешке. Фото: Freepik

Осенью самое время заложить быстрый компост в мешках — к весне он превратится в питательное удобрение без ямы, запаха и суеты. Метод подходит даже для маленьких участков и балконов.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить органику сейчас, чтобы весной получить плодородную почву без лишних усилий.

Преимущества метода

Компостирование в мешках — это простой и быстрый способ получить качественное удобрение без лишних усилий. Процесс занимает всего 2-3 месяца, поэтому заложив компост осенью, весной вы уже сможете удобрять грядки. В отличие от традиционной ямы, мешки не требуют много места, легко переносятся, не имеют неприятного запаха, в них не заводятся вредители, а питательные вещества не смываются дождями.

Что потребуется

Мешки объемом 120-250 л из темного, плотного материала.

Смесь органики: трава, сорняки, ботва, остатки овощей, бумага.

Добавьте: землю, золу, немного аммиачной селитры или биогумуса.

Как ускорить процесс

Укладывайте органику слоями, притрушивая землей. Слегка увлажните содержимое. Герметично завяжите мешки — без отверстий. Оставьте в солнечном месте на 2,5-3 месяца.

Как понять, что компост готов

Готовый компост имеет темно-коричневый цвет, рассыпчатую структуру и легкий запах земли. Если в массе еще видны недоперегнившие части, оставьте мешки на солнце еще на несколько недель. Перед использованием компост желательно просеять — так он станет однородным и удобным для рассады или мульчирования.

