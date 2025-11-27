Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Компост без ямы и запаха — простой метод в мешках

Компост без ямы и запаха — простой метод в мешках

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 02:45
Как сделать компост в мешках дома без ямы и запаха - пошаговая инструкция
Человек делает компост в мешке. Фото: Freepik

Осенью самое время заложить быстрый компост в мешках — к весне он превратится в питательное удобрение без ямы, запаха и суеты. Метод подходит даже для маленьких участков и балконов.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить органику сейчас, чтобы весной получить плодородную почву без лишних усилий.

Реклама
Читайте также:

Преимущества метода

Компостирование в мешках — это простой и быстрый способ получить качественное удобрение без лишних усилий. Процесс занимает всего 2-3 месяца, поэтому заложив компост осенью, весной вы уже сможете удобрять грядки. В отличие от традиционной ямы, мешки не требуют много места, легко переносятся, не имеют неприятного запаха, в них не заводятся вредители, а питательные вещества не смываются дождями.

Что потребуется

  • Мешки объемом 120-250 л из темного, плотного материала.
  • Смесь органики: трава, сорняки, ботва, остатки овощей, бумага.
  • Добавьте: землю, золу, немного аммиачной селитры или биогумуса.

Как ускорить процесс

  1. Укладывайте органику слоями, притрушивая землей.
  2. Слегка увлажните содержимое.
  3. Герметично завяжите мешки — без отверстий.
  4. Оставьте в солнечном месте на 2,5-3 месяца.

Как понять, что компост готов

Готовый компост имеет темно-коричневый цвет, рассыпчатую структуру и легкий запах земли. Если в массе еще видны недоперегнившие части, оставьте мешки на солнце еще на несколько недель. Перед использованием компост желательно просеять — так он станет однородным и удобным для рассады или мульчирования.

Мы уже писали о том, как использовать скорлупу грецких орехов с пользой для сада.

Ранее объясняли то, какие грибы можно найти в ноябре в Украине.

Подробнее рассказывали о том, как восстановить плодородие почвы естественным путем.

советы огород сад дом компост инструкция
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации