Какие грибы растут в ноябре в Украине - список съедобных грибов, которые можно собирать даже после морозов

Грибы, растущие в ноябре — собирай даже после морозов
Дата публикации 11 ноября 2025 10:01
обновлено: 16:35
Грибы в лесу. Фото: Pexels
Даже после первых заморозков в лесах Украины можно найти немало грибов. Некоторые виды выдерживают холод и продолжают расти вплоть до декабря. Именно они становятся главными трофеями позднего грибного сезона.
Новини.LIVE рассказывает, какие грибы можно найти в ноябре в Украине, где их искать и как не спутать с опасными двойниками.
Грибы, которые растут до морозов
- Вешенка обыкновенная (устричная) — главный гриб поздней осени, плодоносит до декабря, растет гроздьями на пнях и деревьях.
- Опенок зимний (фламулина) — не боится морозов, растет даже после снега.
- Белый гриб — встречается до первых устойчивых холодов в хвойных и смешанных лесах.
- Масленок — любит теплую погоду, растет в хвойниках и на известняковой почве.
- Польский гриб (моховик) — устойчив к холоду, растет в песчаных лесах.
Другие съедобные грибы ноября
- Дождевики — растут семьями на старых пеньках и открытой почве.
- Черный груздь (чернушка) — прячется под опавшей листвой, образует большие колонии.
Правила безопасности грибника
- Собирайте только известные виды, в которых уверены на 100%.
- Не берите грибы с красноватой ножкой или подозрительным запахом — это признак ядовитых двойников.
- Лучшее время для сбора — после прохладной ночи и туманного утра, когда почва влажная, но не мёрзлая.
