Грибы, растущие в ноябре — собирай даже после морозов

Грибы, растущие в ноябре — собирай даже после морозов

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 10:01
обновлено: 16:35
Какие грибы растут в ноябре в Украине - список съедобных грибов, которые можно собирать даже после морозов
Грибы в лесу. Фото: Pexels

Даже после первых заморозков в лесах Украины можно найти немало грибов. Некоторые виды выдерживают холод и продолжают расти вплоть до декабря. Именно они становятся главными трофеями позднего грибного сезона.

Новини.LIVE рассказывает, какие грибы можно найти в ноябре в Украине, где их искать и как не спутать с опасными двойниками.

Грибы, которые растут до морозов

  • Вешенка обыкновенная (устричная) — главный гриб поздней осени, плодоносит до декабря, растет гроздьями на пнях и деревьях.
  • Опенок зимний (фламулина) — не боится морозов, растет даже после снега.
  • Белый гриб — встречается до первых устойчивых холодов в хвойных и смешанных лесах.
  • Масленок — любит теплую погоду, растет в хвойниках и на известняковой почве.
  • Польский гриб (моховик) — устойчив к холоду, растет в песчаных лесах.

Другие съедобные грибы ноября

  • Дождевики — растут семьями на старых пеньках и открытой почве.
  • Черный груздь (чернушка) — прячется под опавшей листвой, образует большие колонии.

Правила безопасности грибника

  • Собирайте только известные виды, в которых уверены на 100%.
  • Не берите грибы с красноватой ножкой или подозрительным запахом — это признак ядовитых двойников.
  • Лучшее время для сбора — после прохладной ночи и туманного утра, когда почва влажная, но не мёрзлая.

Украина лес морозы советы грибы
Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
