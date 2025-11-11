Какие грибы растут в ноябре в Украине - список съедобных грибов, которые можно собирать даже после морозов

Грибы в лесу. Фото: Pexels

Даже после первых заморозков в лесах Украины можно найти немало грибов. Некоторые виды выдерживают холод и продолжают расти вплоть до декабря. Именно они становятся главными трофеями позднего грибного сезона.

Новини.LIVE рассказывает, какие грибы можно найти в ноябре в Украине, где их искать и как не спутать с опасными двойниками.

Грибы, которые растут до морозов

Вешенка обыкновенная (устричная) — главный гриб поздней осени, плодоносит до декабря, растет гроздьями на пнях и деревьях.

Опенок зимний (фламулина) — не боится морозов, растет даже после снега.

Белый гриб — встречается до первых устойчивых холодов в хвойных и смешанных лесах.

Масленок — любит теплую погоду, растет в хвойниках и на известняковой почве.

Польский гриб (моховик) — устойчив к холоду, растет в песчаных лесах.

Другие съедобные грибы ноября

Дождевики — растут семьями на старых пеньках и открытой почве.

Черный груздь (чернушка) — прячется под опавшей листвой, образует большие колонии.

Правила безопасности грибника

Собирайте только известные виды, в которых уверены на 100%.

Не берите грибы с красноватой ножкой или подозрительным запахом — это признак ядовитых двойников.

Лучшее время для сбора — после прохладной ночи и туманного утра, когда почва влажная, но не мёрзлая.

